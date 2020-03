Bułgaria: Pierwsza ofiara śmiertelna epidemii koronawirusa

W Bułgarii zmarła pierwsza osoba zakażona koronawirusem - podał w środę resort zdrowia. Krajowy Sztab Operacyjny, który odpowiada za walkę z Covid-19, podjął decyzję o wprowadzeniu restrykcji w związku z zakażeniami. Dotąd w kraju potwierdzono siedem przypadków.

W szpitalu w stolicy kraju od wtorku leczone było starsze małżeństwo - 66-letnia kobieta zmarła, a stan jej męża określany jest jako ciężki i lekarze walczą o jego życie. Dyrekcja szpitala poinformowała, że oboje byli w oddzielnym budynku i placówka funkcjonuje normalnie, a zmarła cierpiała na wiele schorzeń.

W rejonie trzech miast - Sofii, Plewena i Gabrowa, w których stwierdzono przypadki zakażeń, zajęcia szkolne są wstrzymane do najbliższego poniedziałku, ale jeżeli w danej szkole pojawi się osoba zakażona, placówka ma być zamknięta na 14 dni.

Zakazane są szkolne zabawy i wycieczki. Zawieszono też imprezy sportowe, a te, których nie można odłożyć, odbywają się bez publiczności. Nie będą się też odbywać kongresy i konferencje naukowe. Analogiczne działania zapobiegawcze mają być wprowadzone w regionach, w których nie stwierdzono koronawirusa.

Dezynfekcja ma być przeprowadzana trzy razy dziennie w szkołach, budynkach publicznych i w środkach komunikacji miejskiej. Niektóre urzędy publiczne zostały zamknięte dla klientów, o miesiąc odłożono też otwarte posiedzenia sofijskiego sądu miejskiego.

Do 250 należy ograniczać liczbę osób, które mogą przebywać jednocześnie w zamkniętym pomieszczeniu, i muszą one zachowywać między sobą odstęp co najmniej metra. W teatrach i kinach między widzami powinno być puste miejsca. Po każdej projekcji i spektaklu sale mają być dezynfekowane.

Podczas posiedzenia rządowej Krajowej Rady Bezpieczeństwa Narodowego przedstawiono prognozę, zgodnie z którą szczyt liczby zachorowań nastąpi we wrześniu. Premier Bojko Borisow przestrzegł przed paniką. Zapewnił, że wystarczy żywności w kraju i nie należy robić zbyt dużych zapasów. Podkreślił też, że "panika i szkody dla gospodarki są najbardziej niebezpieczne".

Agencja AlphaResearch opublikowała pierwszy sondaż na temat koronawirusa. 66,8 proc. badanych pozytywnie ocenia działania podjęte przez rząd w walce z wirusem, 75 proc. śledzi wiadomości na ten temat, 55 proc. deklaruje, że odczuwa niepokój, a tylko 11 proc. badanych jest poważnie zaniepokojonych. Jednocześnie tylko 22 proc. respondentów oświadczyło, że ze względów bezpieczeństwa zamierza ograniczyć kontakty z innymi ludźmi.

Badanie przeprowadzono w pierwszym tygodniu marca, czyli przed zdiagnozowaniem pierwszego przypadku koronawirusa w Bułgarii.

Ewgenia Manołowa