Bułgaria: Pierwszy sondaż przedwyborczy: wyrównane szanse głównych sił politycznych

Dwie główne siły polityczne w Bułgarii mają prawie jednakowe szanse na zwycięstwo w zbliżających się wyborach parlamentarnych - wskazuje publikowany w środę sondaż agencji Alpha Research. Każda z nich jednak będzie musiała wejść w koalicję, gdyż prawdopodobnie nie zdoła utworzyć większościowego rządu.

Badanie wpływowej agencji, dokonane w dniach 15-27 grudnia 2020 wśród 1017 dorosłych obywateli wskazuje, że według 40 proc. respondentów w wyborach nie będzie wyraźnego zwycięzcy. Szanse dwóch głównych sił politycznych są praktyczne wyrównane - centroprawicowa partia premiera Bojko Borisowa GERB, rządząca od 2009 r. w różnych koalicjach, według prognoz agencji otrzyma 24,3 proc. głosów, BSP - 21,9 proc.

Do parlamentu wejdzie prawdopodobnie sześć partii i koalicji. Według układu sił trzy miesiące przed wyborami trzecią parlamentarną siłą będzie partia showmana Sławi Trifonowa "Jest taki naród", która prawdopodobnie zorientuje się jako partner koalicyjny po stronie GERB - uważa dyrektor agencji Boriana Dimitrowa.

Szanse na wejście do parlamentu ma lewicowo nastawiona partia dawnej rzeczniczki praw obywatelskich Mai Manołowej. Na granicy 4-procentowej bariery znajduje się centroprawicowa koalicja "Demokratyczna Bułgaria". Wciąż nie wiadomo, jak zorganizują się protestujący przez ponad pół roku przeciwnicy obecnego rządu, którzy od lipca ub.r. domagają się dymisji premiera Borisowa i prokuratora naczelnego Iwana Geszewa.

Socjolodzy agencji nie wykluczają prawdopodobieństwa dużych trudności w utworzeniu koalicji i ewentualnego powtórzenia wyborów na jesieni. Wówczas wybory parlamentarne zbiegłyby się z prezydenckimi.

Szefowa Alpha Research uważa, że pandemia odbije się negatywnie na frekwencji. Według niej nie należy spodziewać się udziału powyżej 40 proc. uprawnionych do głosu. Niska frekwencja byłaby korzystna dla dużych partii i eliminowałaby mniejsze siły polityczne, które przy frekwencji powyżej 60 proc. miałyby szanse wejść do parlamentu.

Twarde 7-procentowe poparcie i pewne miejsce w parlamencie zachowuje partia tureckiej mniejszości Ruch na rzecz Praw i Swobód (DPS).

Bułgarski parlament składa się w 240 posłów. Wybory mogą odbyć się w okresie od 28 marca do 23 maja. We wtorek prezydent Rumen Radew zażądał od rządu podjęcie konkretnych kroków na rzecz zagwarantowania prawa do udziału w wyborach osób, znajdujących się na kwarantannie. W środę szefowa parlamentu Cweta Karajanczewa oświadczyła, że projekt nowelizacji ordynacji wyborczej w warunkach pandemii jest gotowy i wpłynął do kancelarii Zgromadzenia Narodowego.

Z Sofii Ewgenia Manołowa