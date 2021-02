Bułgaria: Po kilku tygodniach spadku kolejny wzrost zakażeń koronawirusem

Bułgaria zmaga się z kolejnym wzrostem zakażeń Covid-19. Minionej doby stwierdzono 1115 nowych przypadków i 89 zgonów. Wskaźniki wracają do poziomu z pierwszej połowy stycznia, poinformował we wtorek minister zdrowia Kostadin Angełow, przygotowując Bułgarów do trzeciej fali pandemii, której należy spodziewać się w marcu.

W Bułgarii osiem z 28 regionów znalazło się w czerwonej strefie, gdzie poziom zakażeń przekracza 100 na 100 tys. mieszkańców. Średnia w Bułgarii w ostatnich dwóch tygodniach to 120 zakażonych na 100 tys., co stawia kraj na 26 miejscu w Unii Europejskiej. Pod względem zgonów spowodowanych koronawirusem Bułgaria znajduje się na 13 miejscu z 9,9 zgonami na 100 tys. osób, podał we wtorek główny inspektor sanitarny kraju Angeł Kunczew.

Rośnie też liczba hospitalizowanych, obecnie to 3057 osób, z czego 274 pacjentów znajduje się na wydziałach intensywnej terapii.

We wtorek z jednodniowym opóźnieniem dotarła do Bułgarii partia 17 500 dawek szczepionki firmy Pfizer/BioNTech, do końca tygodnia spodziewanych jest kolejnych 6 tys. dawek koncernu Moderny.

W Bułgarii zaszczepiono 59 tys. osób.

Rząd chce, by przed parlamentarnymi wyborami, wyznaczonymi na 4 kwietnia, zaszczepieni zostali wszyscy przedstawiciele administracji wyborczej. We wtorek rzeczniczka Centralnej Komisji Wyborczej Tania Canewa poinformowała, że będzie to bardzo trudne, ponieważ nabór i mianowanie członków lokalnych komisji wyborczych odbędzie się dopiero w drugiej połowie marca. "O ile w regionalnych komisjach członkowie zostaną mianowani do 12 lutego i będzie można ich wezwać na szczepienie, z lokalnymi komisjami będzie trudniej" - powiedziała Canewa. Według niej najlepszym rozwiązaniem byłoby znalezienie osób już zaszczepionych lub takich, które przeszły koronawirusa i nabyły odporności.

Ewgenia Manołowa