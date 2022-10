Bułgaria: Po ujawnieniu licznych nieprawidłowości szef MSW zapowiada przetasowania w resorcie

Minister spraw wewnętrznych Bułgarii Iwan Demerdżijew zapowiedział w czwartek poważne zmiany w swoim resorcie po ujawnieniu licznych naruszeń dyscypliny i sieci powiązań funkcjonariuszy, w tym wysoko postawionych, ze sprawcami wypadków drogowych.

W wywiadzie dla telewizji publicznej Demerdżijew powiedział, że brak kontroli nad podwładnymi lub takie powiązania mieli dawny szef stołecznej policji drogowej, trzech z ośmiu szefów komend policji w Sofii i wielu funkcjonariuszy niższych stopni.

Według ministra "całe struktury w resorcie były utworzone i obsadzone nie po to, by (wskazane osoby) mogły pełnić swoje funkcje, ale by ukrywać sprawców naruszeń czy wręcz przestępców". "Koniec z tym" - oświadczył.

W internecie pojawiły się nagrania świadków kilku poważnych wypadków drogowych z ofiarami śmiertelnymi, na których widać, jak policjanci przyjmują pieniądze od sprawców w zamian za zgodę na to, by nie badać ich pod kątem spożycia alkoholu i narkotyków. W jedną z tych spraw zamieszanych było ponad 40 funkcjonariuszy.

W ostatnich tygodniach pojawiły się informacje o spowodowaniu wypadków przez policjantów znajdujących się pod wpływem alkoholu i narkotyków. W reakcji Demerdżijew zarządził codzienne kontrole wszystkich funkcjonariuszy, którzy podczas pracy mają prowadzić samochody. Wyniki były szokujące. Minister zapowiedział, że wkrótce sprawdzani będą wszyscy policjanci.

"To nie tak, że (od czasu rozpoczęcia kontroli funkcjonariusze) częściej piją lub biorą narkotyki. Po prostu teraz ich łapiemy. Oczyszczamy resort" - podkreślił szef MSW.

Ewgenia Manołowa