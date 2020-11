Bułgaria: Policja uniemożliwiła nielegalny wyjazd z kraju 18 uchodźców

Bułgarska policja uniemożliwiła nielegalny wyjazd z kraju grupie 18 uchodźców afgańskich, którzy przebywali w ośrodku dla migrantów w pobliżu Sofii - poinformował w niedzielę dziennik "Monitor”.

Do zatrzymania mikrobusu z 18 mężczyznami doszło w sobotę wieczorem w okolicach Wracy oddalonej o 100 km na północnym wschód od Sofii.

Afgańskich uchodźców przewoził prywatny mikrobus. Pochodzący z Afganistanu mężczyźni mieli nim dotrzeć do granicy z Serbią, gdzie czekali na nich przemytnicy, którzy mieli ich przerzucić do zachodniej części Unii Europejskiej.

Afgańczycy wyjechali w sobotę z ośrodka dla migrantów we wsi Busmanci koło Sofii. Policja śledziła ich itinerarium od samego początku podróży.

Po wylegitymowaniu przez policję wszyscy uchodźcy zostali zwolnieni, ponieważ posiadali dokumenty potwierdzające legalność ich pobytu w Bułgarii, gdzie wnioskowali o azyl - pisze "Monitor". Afgańczyków odesłano z powrotem do macierzystego ośrodka.

Według danych ministerstwa spraw wewnętrznych w okresie od stycznia do września b.r. zatrzymano 298 migrantów, którzy próbowali nielegalnie wjechać do Bułgarii. Policja aresztowała ponadto 646 migrantów, którzy podjęli próbę przedostania się z Bułgarii do innych krajów Unii Europejskiej przez terytorium Serbii.

W ocenie MSW niewielka liczebnie grupa osób, które chciały wjechać nielegalnie do Bułgarii, wskazuje, że poziom presji migracyjnej jest niewysoki. Istniejące w Bułgarii ośrodki dla migrantów, przewidziane na 7 tys. osób, stoją puste, a ich przepustowość jest wykorzystywana w 5 procentach.

Z Sofii Ewgenia Manołowa