Bułgaria: Ponad 26 proc. zgonów więcej w pierwszym kwartale 2021 roku

O 26,1 proc. wzrosła liczba zmarłych w Bułgarii w pierwszym kwartale bieżącego roku w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. - wynika z opublikowanych w poniedziałek danych bułgarskiego Krajowego Instytutu Statystycznego. Wśród przyczyn wskazano epidemię Covid-19, przeciążenie szpitali i przekładanie planowych operacji.

Do początku pandemii Instytut publikował uogólnione dane o umieralności wyłącznie w skali rocznej. Z powodu koronawirusa od trzeciego kwartału ub.r. publikuje się je co tydzień.

Łącznie w okresie styczeń-marzec 2021 r. w Bułgarii zmarło 36 152 osób, tj. o 7500 więcej niż w tym samym okresie 2020 r. Umieralność wśród mężczyzn była wyższa niż wśród kobiet. Eksperci Instytutu wskazują, że przyczyną wzrostu tego wskaźnika jest epidemia Covid-19, lecz nie jest to jedyna przyczyna. Przekładanie operacji chirurgicznych, wymuszone przez pandemię konsultacje lekarskie przez telefon i przeciążenie szpitali również odegrały dużą rolę.Najwięcej osób - 3945 - zmarło w 13. tygodniu roku (29 marca-4 kwietnia). To daje 29,8 zgonu na 1000 osób i jest to najwyższy tygodniowy wskaźnik liczby przypadków śmiertelnych w ostatnich pięciu latach - wskazują dane Instytutu.

Wzrost liczby zgonów obserwowany jest w całym kraju, najwyższy jest w regionie miasta Kiustendił (o 41 proc. w porównaniu z 2020 r.), w Plewenie (38,2 proc.) i Burgasie (37,4 proc.). W stolicy Sofii wzrost wynosi 31,4 proc.

Według danych resortu zdrowia od marca ub.r. odnotowano 15 907 zgonów w związku z Covid-19.

Ewgenia Manołowa