Bułgaria: Ponad 40 proc. testów na koronawirusa dało wynik pozytywny

W poniedziałek bułgarski resort zdrowia poinformował, że w ciągu ostatniej doby przeprowadzono 2787 testów i potwierdzono 1123 przypadki zakażenia koronawirusem. Ponad 40-procentowy wskaźnik pozytywnych testów utrzymuje się w Bułgarii od tygodnia.

W ostatniej dobie na Covid-19 zmarło 60 osób, a łącznie - 2880. Od początku pandemii potwierdzono 121 820 przypadków zakażenia. Hospitalizowanych jest 6350 osób, w tym 408 na oddziałach intensywnej terapii.

Resort zdrowia zapewnia, że jest 12 tys. miejsc w szpitalach dla chorych na Covid-19. Zdarzają się jednak zgony przed szpitalami lub podczas transportowania chorych z jednej placówki do innej, w której powinny być wolne miejsca. W weekend do dwóch takich zgonów doszło w karetkach w Płowdiwie i Burgasie.

Od poniedziałku w większości miast w kraju z wyjątkiem Sofii decyzją resortu oświaty uczniowie klas 5-12 wrócili do szkół. Wszyscy będą zobowiązani do noszenia maseczek podczas zajęć. Wyjątkiem będą spacery na szkolnych podwórkach. Nauczyciele masowo protestują przeciw decyzji resortu i domagają się nauczania zdalnego. Według związków nauczycielskich w szkołach jest niebezpiecznie. Dotychczas zmarło 35 nauczycieli, wielu jest chorych. Nauczyciele uważają, że powszechne nauczanie zdalne, w tym dla najmłodszych uczniów, powinno być wprowadzone co najmniej do Nowego Roku. Grożą protestami i odmową przychodzenia do szkół.

Poparcie dla kroków podejmowanych przez państwo w walce z epidemią drastycznie spada - wynika z badania departamentu psychologii Bułgarskiej Akademii Nauk, o którym informuje radio publiczne. O ile wiosną 84 proc. ludności aprobowało politykę władz, obecnie odsetek ten spadł do 35. 60 proc. uważa, że infekcji nie da się uniknąć. Poziom niepokoju ludności powraca do poziomu z marca b.r. - wynika z badania.

Sondaż agencji socjologicznej Trend sprzed dwóch dni wskazuje, że 64 proc. ankietowanych nie jest zadowolonych z polityki rządu w walce z koronawirusem. Coraz więcej środowisk zawodowych opowiada się za wprowadzeniem ostrzejszych restrykcji lub całkowitego lockdownu. W poniedziałek mówiła o tym mediom lekarka rodzinna Dimitrina Wyłczynowa z Błagoewgradu, jednego z najbardziej dotkniętych zarazą miast. "Opór przeciw lockdownowi jest skandaliczny, nie do uwierzenia jest, że knajpy i bary są ważniejsze dla władz od życia ludzkiego" - stwierdziła.

Nastroje przeciw polityce władz, popierających biznes rozrywkowy i gastronomiczny kosztem rozszerzenia epidemii, nasilił incydent z weekendu, o którym poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych. Po godzinach pracy w kilku lokalach sofijskich zamknięto klientów, żeby nie dopuścić do inspekcji. Policja czekała kilka godzin. Do jednego z nich udało się wejść dopiero razem z pogotowiem, kiedy jedna z klientek zemdlała. Lokal jest własnością biznesmena z kręgu premiera Bojko Borisowa.

Z Sofii Ewgenia Manołowa