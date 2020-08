Bułgaria: ponad 60 proc. społeczeństwa popiera antyrządowe protesty

Ponad 60 proc. Bułgarów popiera trwające od 40 dni antyrządowe protesty w kraju - pokazał opublikowany w poniedziałek sondaż agencji Gallup Int. Za dymisją rządu opowiada się 58,9 proc. badanych.

62 proc. ankietowanych deklaruje poparcie dla protestów, których uczestnicy żądają dymisji rządu i prokuratora generalnego oraz rozpisania przedterminowych wyborów. 23,7 proc. nie popiera tych postulatów, pozostali respondenci nie mieli zdania. Sondaż zrealizowano w dniach 30 lipca-7 sierpnia z udziałem 811 dorosłych obywateli.

Zaufanie do prezydenta Rumena Radewa wynosi według sondażu 47 proc. i jest ponad dwukrotnie wyższe w porównaniu z zaufaniem do premiera Bojko Borisowa (20 proc.). Brak zaufania do szefa rządu wynosi 68 proc. Dla Radewa ten wskaźnik wynosi 35 proc.

Zaufanie do gabinetu Borisowa spadło do 19 proc., brak zaufania wzrósł z kolei do 70 proc. Analogiczna jest sytuacja z parlamentem - 15 proc. zaufania i 77 proc. braku zaufania.

Wszystkie duże ugrupowania polityczne tracą poparcie, z wyjątkiem tureckiej partii DPS z jej stałym elektoratem. Niektóre małe partie zyskują na popularności. Według prognoz Gallupa do następnego parlamentu weszłoby prawdopodobnie siedem ugrupowań (obecnie jest ich pięć).

Poparcie dla dwóch największych oponentów, rządzącej partii GERB Borisowa i opozycyjnej lewicowej BSP, jest podobne i wynosi 14,5 proc. dla GERB i 13,4 proc. dla BSP.

Sondaż przeprowadzono przed ogłoszeniem przez premiera propozycji wprowadzenia zmian w konstytucji, co protestujący odrzucili, oraz oficjalnym przedstawieniem nowej partii Republikanie na rzecz Bułgarii Cwetana Cwetanowa, dawnego zastępcy Borisowa. Jego partia ma być zarejestrowana w końcu sierpnia i prawdopodobnie przejmie część elektoratu GERB.

Ewgenia Manołowa