Bułgaria: Poważne niedobory kadr w armii z powodu obaw, że żołnierze będą wysyłani na Ukrainę

W bułgarskiej armii brakuje około 5 tysięcy ludzi, jest o 20 proc. za mało żołnierzy - poinformował w środę minister obrony Bułgarii Todor Tagarew po spotkaniu z prezydentem Rumenem Radewem i szefem sztabu generalnego Emilem Eftimowem, na którym omówione zostały problemy w sektorze obronnym.

Minister przypomniał, że w bieżącym roku podniesiono wynagrodzenia w armii, i wyraził nadzieję, że przyczyni się to do przyciągnięcia nowej kadry.

Głowa państwa i zwierzchnik sił zbrojnych Radew, w przeszłości generał lotnictwa, podkreślił konieczność nie tylko przyciągania nowych osób do wojska, ale także sprawienia, że pozostaną one w nim na dłuższy czas. Wymaga to odpowiedniej polityki socjalnej oraz stworzenia warunków dla szkolenia żołnierzy - uważa Radew.

Skomplikowana sytuacja międzynarodowa oznacza, że konieczne jest podjęcie działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa narodowego poprzez rozwój adekwatnych zdolności obronnych i kompatybilność operacyjną sił zbrojnych - stwierdził Radew.

Minister Tagarew podkreślił, że jedną z przyczyn trudności kadrowych w wojsku jest nasilona prorosyjska kampania dezinformacyjna, a przede wszystkim sugestie, że Bułgaria będzie wysyłać siły zbrojne na walczącą z Rosją Ukrainę.

"Nie robiliśmy specjalnych badań, ale według mnie to logiczne, że brak chętnych wynikał z tej propagandy" - stwierdził Tagarew.

Ewgenia Manołowa