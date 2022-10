Bułgaria: Praca nowego parlamentu zablokowana na pierwszym posiedzeniu

Parlament Bułgarii, wyłoniony po raz czwarty od kwietnia 2021 r., w środę rozpoczął prace w atmosferze konfrontacji. Deputowani Zgromadzenia Narodowego nie zdołali wybrać przewodniczącego, co oznacza, że praca instytucji jest zablokowana. Po ośmiu godzinach dyskusji i konsultacji debatę przełożono na czwartek. Już słychać głosy, że wkrótce może dojść do rozwiązania parlamentu.

Jak wymaga tradycja, posiedzenie nowego parlamentu otworzył najstarszy deputowany, tym razem - rzeźbiarz Weżdi Raszydow z centroprawicowej partii GERB. Z trudem opanował on sytuację na sali, w której wielu parlamentarzystów prowadziło kłótnie. Wezwał ich do kierowania się mądrością i gotowością do kompromisów.

Przemówienia przewodniczących siedmiu klubów poselskich pokazały jednak, że do takiej gotowości daleko. Praca parlamentu została zablokowana, bo nie zdołano wybrać przewodniczącego. Padła propozycja konsultacji i skupienia się na jednej, kompromisowej kandydaturze. Ta opcja ma być rozpatrywana w środę wieczorem przez przedstawicieli klubów.

Na początku posiedzenia do posłów zwrócił się prezydent Bułgarii Rumen Radew, wzywając ich do wypracowania porozumienia w imię walki z ubóstwem, drożyzną, rosnącą przestępczością. Potrzebne są pilne działania na rzecz rekompensowania obywatelom rosnących kosztów utrzymania - wskazał. Podkreślił też konieczność zatwierdzenia programu modernizacji sił zbrojnych, by zagwarantować bezpieczeństwo kraju.

Posiedzenie parlamentu rozpoczęło się pod nieobecność ambasador Rosji w Bułgarii Eleonory Mitrofanowej. Kwestia zaproszenia jej była jednym z głównych tematów sporów w minionym tygodniu. Przedstawiciele klubów poselskich na specjalnym posiedzeniu ostatecznie zdecydowali, że podczas prowadzonej przez Rosję wojny ambasador nie należy zapraszać. Rozważano też zaproszenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który miałby wygłosić przemówienie podczas uroczystego posiedzenia. Postanowiono jednak, że podczas inauguracji parlamentu nie ma miejsca na takie wystąpienia i sprawa zostanie rozpatrzona później.

W przededniu środowego posiedzenia Bojko Borisow - lider partii GERB, która w wyborach z 2 października otrzymała najwięcej głosów, ale nie dość, by samodzielnie powołać rząd - powiedział, że wobec odmowy dialogu ze strony większości pozostałych klubów, w tym przede wszystkim drugiej siły w parlamencie, ugrupowania Kontynuujemy Zmiany byłego premiera Kiriła Petkowa, utworzenie gabinetu jest niemożliwe. Zdaniem Borisowa rządu nie uda się sformować najprawdopodobniej także w dwóch pozostałych próbach przewidzianych przez konstytucję. W jego opinii rząd mniejszościowy byłby skrajnym wariantem, ale nie należy go odrzucać, jeśli pozwoli uniknąć kolejnych, piątych od kwietnia 2021 r., wyborów parlamentarnych.

Tymczasem - co podkreślili zarówno Radew, jak i przedstawiciele wszystkich siedmiu klubów poselskich - kraj potrzebuje stabilnego rządu, który zatwierdziłby budżet państwa i ustawy niezbędne dla otrzymania środków z unijnego Funduszu Odbudowy.

W czasie, gdy rozpoczynało się posiedzenie parlamentu, przed gmachem Zgromadzenia Narodowego trwał protest pracowników medycznych, którzy żądali podniesienia wynagrodzeń. Masowe protesty przedstawicieli wielu branż z analogicznym żądaniem zapowiedziały na przyszły tydzień dwie największe centrale związkowe: KNSB oraz Podkrepa.

Ewgenia Manołowa