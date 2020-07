Bułgaria: Prawie 160 kolejnych zakażeń koronawirusem, 8 osób zmarło

159 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby w Bułgarii - poinformował we wtorek resort zdrowia tego kraju. Osiem kolejnych osób zmarło.

Powyższe dane uzyskano na podstawie dwa razy większej liczby przeprowadzonych testów (3341) w porównaniu z poprzednią dobą, kiedy to odnotowano 77 nowych zakażeń. Najwięcej zainfekowanych SARS-CoV-2 zdiagnozowano w Sofii.

Od wybuchu epidemii w Bułgarii stwierdzono 7559 zakażeń, zmarło 276 osób. Hospitalizowanych jest 529 osób, w tym 29 na oddziałach intensywnej terapii.

Z powodu rozprzestrzeniania się epidemii w Bułgarii w ostatnim miesiącu, we wtorek Austria wprowadziła zakaz lotów do tego kraju do 31 lipca. Z kolei Grecja poważnie ograniczyła możliwości przyjazdu z Bułgarii; turyści mogą wjeżdżać tylko na podstawie negatywnego testu na obecność koronawirusa.

Sytuacja w branży turystycznej Bułgarii jest oceniana jako bardzo trudna. 46 proc. osób pracujących w tym sektorze zostało zwolnionych, hotele są w trzech czwartych puste. W ostatnich dniach wiele państw zaliczyło Bułgarię do krajów, gdzie nie powinno się jechać z powodu koronawirusa - powiedział w wywiadzie radiowym przewodniczący stowarzyszenia ekspertów ds. turystyki Dimczo Todorow. Podkreślił, że sytuacja ta jest wynikiem niekonsekwencji władz w podejmowaniu działań w walce z epidemią.

We wtorek Krajowy Instytut Statystyczny poinformował o znacznym wzroście liczby bezrobotnych w porównaniu z lutym. W połowie lipca było ich 218 tysięcy, o 96 tys. więcej.

