Bułgaria: Prawnicy: prokuratura bezprawnie opublikowała treść podsłuchów dot. prezydenta

Prokuratura Bułgarii bezprawnie opublikowała treść podsłuchanych rozmów szefa lotnictwa wojskowego z prezydentem Rumenem Radewem - oceniło stowarzyszenie prawnicze. Według b. funkcjonariusza MSW celem podsłuchów mógł być Radew jako głównodowodzący sił zbrojnych.

Bułgarski kodeks karny zakłada, że wszelkie wykorzystywanie informacji, uzyskanych za pomocą tzw. specjalnych środków wywiadowczych (w tym podsłuchu), w celach innych niż zagwarantowanie bezpieczeństwa narodowego lub w celach postępowania karnego, to przestępstwo, za które grozi kara do 3 lat więzienia i grzywna. Jeżeli uzyskane w ten sposób informacje rozpowszechnił urzędnik państwowy, kara może wynieść do 5 lat pozbawienia wolności - podkreślili prawnicy należący do wpływowego, pozarządowego Instytutu Inicjatyw Prawnych, w tym adwokaci Daniela Dokowska, Michaił Ekimdżijew i prof. Todor Sławew.

Tymczasem w tej sprawie postępowania karnego nie ma, ponieważ konstytucja nie dopuszcza go ze względu na przysługujący prezydentowi immunitet. Oznacza to, że dokonano przestępstwa, co daje podstawę do podjęcia kroków w celu zdymisjonowania prokuratora generalnego - powiedział w czwartkowym wywiadzie dla radia publicznego Sławew.

Prawnicy zaznaczają, że zgodnie z ustawą o specjalnych środkach wywiadowczych nagrania z podsłuchu należało zniszczyć, skoro nie zostały wykorzystane w dochodzeniu lub procesie sądowym. Fakt, że nagrania nie zniszczono, a je upubliczniono, stanowi kolejne przestępstwo - ocenił z kolei prof. Nikołaj Radułow, były wysoki rangą funkcjonariusz MSW, w rozmowie z radiem publicznym.

Według niego rzeczywistym celem prowadzonego podsłuchu był prawdopodobnie prezydent Radew i należałoby dociec, komu zależało na podsłuchiwaniu głównodowodzącego sił zbrojnych należącej do NATO Bułgarii oraz dowódcy bułgarskiego lotnictwa wojskowego gen. Canko Stojkowa. Radułow przypomniał w kontekście opublikowanych nagrań, że prokuratury Bułgarii i Rosji zawarły porozumienie o współpracy na lata 2017-2019.

Radułow dodał, że nagrania z podsłuchów nie zostały publikowane w całości, były zmanipulowane, co - zaznaczył - również jest sprzeczne z prawem.

We wtorek bułgarska prokuratura opublikowała dokumenty i nagrania ze śledztwa przeciw Stojkowowi, który według niej "wspólnie z jedną i więcej osobami omawiał dokonywanie przestępstw w kraju i za granicą". Jedna z podsłuchanych rozmów dotyczyła mianowania obecnej żony Radewa, Desisławy (wówczas Genczewej), na przedstawicielkę lotnictwa wojskowego ds. kontaktów z mediami w czasie, gdy dowódcą tego rodzaju wojska był Radew. Radew ożenił się z Desisławą już po odejściu z tego stanowiska.

Prokuratura stwierdziła, że opublikowane materiały świadczą o "prawdopodobnym przestępstwie" dokonanym przez prezydenta Radewa. Na tej podstawie prokurator generalny Iwan Geszew zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem o immunitet głowy państwa.

O toczącym się przeciw niemu dochodzeniu generał Stojkow nie był poinformowany, a śledztwa nie prowadziła prokuratura wojskowa. W czwartek wicepremier i minister obrony Krasimir Karakaczanow powiedział, że on również nie wiedział o dochodzeniu. Dodał, że zarządził sprawdzenie, czy w sztabie lotnictwa wojskowego nie ukrywano jakichś dokumentów dotyczących sprawy.

W 2019 r. wybierana przez parlament komisja antykorupcyjna badała sprawę Desisławy Radewej i nie stwierdziła konfliktu interesów; argumentowano, że w czasie, gdy Radew był dowodzącym lotnictwa wojskowego, nie byli małżeństwem.

Ewgenia Manołowa