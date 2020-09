Bułgaria: Premier Borisow: atakuje nas mafia; nie podam się do dymisji

W środę, w 63. dniu antyrządowych protestów w Bułgarii premier Bojko Borisow ogłosił, że jest atakowany przez próbującą obalić rząd mafię i że nie zamierza podać się do dymisji. W mediach zachodnich pojawiają się coraz bardziej krytyczne komentarze piętnujące korupcję w tym kraju.

"Obecnie mafia próbuje obalić rząd (...) wszyscy na ulicy są przeciw nam. Znaleźli się przywódcy. To daje mi podstawę, by uważać, że nie powinienem podawać się do dymisji" - napisał premier na swoim profilu na Facebooku, który jest w ostatnich miesiącach jego jedynym sposobem komunikacji ze społeczeństwem.

"Chcą dymisji, lecz nie wiedzą co dalej robić. Tymczasem my nie mówimy o przyszłości, ale o teraźniejszości" - dodał Borisow, wymieniając liczne osiągnięcia swojego rządu. "Nadchodzą bardzo trudne czasy, straszny kryzys, tysiące ludzi piszą do nas, byśmy ich nie zdradzali" - zauważył.

Sondaże opinii publicznej od ponad miesiąca pokazują, że przeszło 60 proc. Bułgarów popiera antyrządowe protesty i konieczność zmiany rządu. Demonstranci domagają się dymisji premiera i prokuratora generalnego Iwana Geszewa oraz rozpisania przedterminowych wyborów.

Media zachodnie coraz częściej zwracają uwagę na problem korupcji we władzach Bułgarii.

"Korupcyjne skandale, opanowane instytucje i system sądowniczy wykorzystywany jako broń. Nic dziwnego, że protestujący w Bułgarii próbują zdobyć swoje państwo z powrotem" - pisze w środę amerykański portal Politico.

"Bułgarzy tracą cierpliwość po nieskutecznych próbach zwalczenia korupcji" - zauważa brytyjski "Financial Times".

"Bułgarzy protestują przeciw rządowi i są rozgniewani, że Unia Europejska popiera państwo mafijne nie bacząc na liczne przykłady korupcji" - podkreśla szwajcarski "Neue Zuercher Zeitung".

Ewgenia Manołowa