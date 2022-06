Bułgaria: Premier przestrzegł przed niebezpieczeństwem kolejnych przedterminowych wyborów

Premier Bułgarii Kirił Petkow przestrzegł we wtorek przed niebezpieczeństwem kolejnych przedterminowych wyborów. „Byłaby to strata historycznego czasu dla kraju” – stwierdził we wtorek. W 2021 r. Bułgarzy trzy razy wybierali parlamentarzystów.

Petkow wypowiedział się tydzień po tym, jak jeden z członków powstałej w grudniu 2021 r. złożonej z czterech partii rządzącej koalicji opuścił ją. Populistyczna partia showmana Sławi Trifonowa zarzuciła Petkowowi i jego zastępcy, ministrowi finansów Asenowi Wasilewowi nieuzgadnianie swoich decyzji z partnerami koalicyjnymi oraz dążenie do zdjęcia weta na rozpoczęcie negocjacji o członkostwo z UE z Macedonii Północnej, wbrew oficjalnemu stanowisku rządu.

Trifonow wycofał swoich czterech ministrów z rządu i 25 posłów z koalicji.

Rząd Petkowa traci większość w parlamencie w ważnej chwili, kiedy przygotowywana jest nowelizacja budżetu państwa, mająca zrekompensować bardzo wysoką inflację, obniżyć akcyzy na paliwa, niektóre podatki i wprowadzić szereg innych antyinflacyjnych ulg. Oprócz tego w najbliższych miesiącach Bułgaria powinna znowelizować 22 ustawy, żeby otrzymać 6,5 mld euro od unijnego funduszu rekonstrukcji i stabilizacji. Opóźnienie wszystkich tych kroków byłoby fatalne dla kraju, podkreślił.

Dla zagwarantowania większości w 240-miejscowym parlamencie rząd Petkowa potrzebuje 121 głosów. Obecnie ma ich 109.

W poniedziałek pięciu posłów i jeden b. minister z partii Trifonowa oświadczyli, że opuszczają jego partię i poprą rząd. Jednocześnie zarzucili Trifonowowi i jego bliskim współpracownikom współdziałanie z mafią.

Sytuacja w kraju jest napięta zwłaszcza na tle wysokiej inflacji, która w maju wyniosła 14,4 proc. w skali rocznej i obaw, że nie będzie rekompensat.

Z Sofii Ewgenia Manołowa