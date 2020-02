Bułgaria: Premier rozmawiał z prezydentem Rosji ws. migrantów z Syrii

Premier Bułgarii Bojko Borisow w piątek rozmawiał telefonicznie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem w związku z oświadczeniem wysokiego rangą przedstawiciela władz tureckich, że Ankara nie będzie powstrzymywała syryjskich migrantów chcących dostać się do Europy.

Po otrzymaniu tej wiadomości Bułgaria wzmocniła ochronę swojej granicy z Turcją, wysyłając tam oddziały żandarmerii, a minister obrony Krasimir Karakaczanow poinformował, że wojsko jest gotowe wysłać do 1000 żołnierzy i 140 jednostek sprzętu wojskowego.

Podczas piątkowej rozmowy Borisowa z Erdoganem stało się jasne, że "obecnie nie ma bezpośredniego zagrożenia dla Bułgarii" - przekazała służba prasowa rządu w Sofii. Przywódcy uzgodnili, że spotkają się w najbliższy poniedziałek.

Borisow podkreślił, że jego kraj wysoko ceni sobie wkład Turcji w sprawy związane z migracją i rozumie trudności, z którymi Turcja zmaga się od lat. Zapewnił, że Bułgaria będzie wspierać ten kraj w walce z kryzysem w Syrii w celu powstrzymania fali migracyjnej - stwierdza się w komunikacie.

Borisow podkreślił znaczenie przestrzegania porozumienia Turcji z Unią Europejską w sprawie migracji i dodał, że poinformuje kierownictwo Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej o rozmowie.

Wysoki rangą przedstawiciel władz Turcji potwierdził w piątek agencji Reutera, że Ankara nie będzie powstrzymywała syryjskich migrantów próbujących przedostać się do Europy drogą lądową lub morską. Decyzja w tej sprawie już zapadła, a tureckie służby bezpieczeństwa otrzymały instrukcje, by nie przeszkadzać migrantom w przemieszczaniu się na zachód kraju. Ludność cywilna ucieka z ogarniętego konfliktem syryjskiej prowincji Idlib, gdzie w ostatnich dniach dochodzi do coraz ostrzejszych walk między siłami rządowymi wspomaganymi przez Rosję a rebeliantami wspieranymi przez wojska tureckie.

