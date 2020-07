Bułgaria: Premier skrytykował apele o wprowadzenie restrykcji po wzroście liczby infekcji

Premier Bułgarii Bojko Borisow skrytykował apele o wprowadzenie restrykcji w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem. W ostatniej dobie przybyło ich 188, co stanowi najwyższy dotąd dobowy przyrost. Przed wyjazdami do Bułgarii swoich obywateli ostrzega Austria.

Na środowym posiedzeniu rządu Borisow powiedział, że trudne czasy dopiero nadejdą i gospodarka powinna być na to gotowa. Dlatego jego zdaniem nie należy "ponownie zamykać ludzi w domach". Przypomniał, że w Belgradzie doszło do protestów po zaostrzeniu restrykcji przez serbskie władze, i dodał, że chciałby tego uniknąć w Bułgarii.

Według premiera ludzie powinni mieć świadomość zagrożenia i unikać dużych skupisk. "Nikt nie zmusza nikogo do chodzenia na mecze piłkarskie lub do nocnych klubów. Demokracja polega na tym, by wiedzieć, co należy robić. Rozporządzenie o zamknięciu miast można napisać w jedną minutę, lecz następstwa dla gospodarki będą fatalne, może zabraknąć pieniędzy na wypłaty w sektorze budżetowym i emerytury" - podkreślił.

Bułgaria liczy, że otwarte hotele i lokale, zwłaszcza nad morzem, przyczynią się do wzrostu przychodów z turystyki, stanowiącej ok. 12 proc. PKB. Większość hoteli jest jednak pusta, turyści z Wielkiej Brytanii nie przyjeżdżają z powodu kwarantanny, a w środę Austria wydała ostrzeżenie dla swoich obywateli przed wyjazdami do Bułgarii.

Według ostatnich danych resortu zdrowia w Sofii w ostatniej dobie odnotowano najwyższą od początku epidemii w kraju liczbę zakażonych - 188. Najwięcej - 78 - nowych zakażeń ponownie wykryto w Sofii i regionie sofijskim. Łącznie w kraju zdiagnozowano dotąd 6102 zakażenia. W ciągu ostatnich 24 godzin zmarły cztery osoby, w związku z czym łączna liczba ofiar śmiertelnych w kraju wzrosła do 254.

Ewgenia Manołowa