Bułgaria: Premier: w najbliższym czasie nie będziemy importować słonecznika z Ukrainy

Po negocjacjach przedstawicieli bułgarskiego rządu i protestujących rolników premier Nikołaj Denkow poinformował, że wypracowane częściowe porozumienie. Za jego najważniejszy punkt uznał to, że w najbliższym czasie Bułgaria nie będzie importować z Ukrainy słonecznika.

Premier powiedział, że jeszcze we wtorek wieczorem przeprowadzi w tej sprawie rozmowę ze swoim ukraińskich odpowiednikiem Denisem Szmyhalem. Zastrzegł, że import słonecznika będzie wznowiony dopiero wtedy, gdy Kijów ureguluje mechanizm i kwoty jego exportu do Bułgarii, które mają być dokładnie określone, co ma to nastąpić do końca miesiąca.

Denkow dodał również, że już w środę rząd zaaprobuje pomoc finansową dla dotkniętych przez wojnę na Ukrainie bułgarskich producentów rolnych.

Premier zapewnił, że bułgarskie agencje odpowiedzialne za kontrolę jakości produktów rolnych nie stwierdziły, by w produkty importowane z Ukrainy były niskiej jakości i nie odpowiadały krajowym standardom.

Negocjacje z rolnikami toczyły się, gdy przed siedzibą rządu protestował wielotysięczny tłum producentów rolnych. Nie jest jasne, czy w środę demonstracje te będą kontynuowane.

Ewgenia Manołowa