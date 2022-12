Bułgaria: Premier: wyraziliśmy protest wobec Rosji w związku z próbą zastraszenia dziennikarza śledczego Grozewa

Rząd Bułgarii wyraził oficjalny protest wobec ambasador Rosji w Sofii Eleonory Mitrofanowej, która została wezwana w czwartek do bułgarskiego MSZ w związku z próbą zastraszenia przez rosyjskie władze dziennikarza śledczego Christo Grozewa - poinformował bułgarski premier Gyłyb Donew.

Władze Bułgarii nie zostały wcześniej powiadomione o rosyjskiej decyzji o wysłaniu listu gończego za dziennikarzem portalu Bellingcat i dowiedziały się o niej z publikacji w mediach - przekazał Donew. Na spotkaniu z ambasador podkreślono, że Sofia spodziewa się wyjaśnień dotyczących tego, na jakiej podstawie Moskwa zdecydowała się na taki krok - dodał.

Rosyjskie władze wpisały Grozewa na listę osób poszukiwanych na terytorium Rosji za publikacje rzekomo szkalujące rosyjską armię.

Po spotkaniu w bułgarskim MSZ Mitrofanowa stwierdziła, że wysłanie listu gończego na terytorium Rosji "nie oznacza, że (Grozew) będzie poszukiwany na całym świecie". "To był po prostu sposób na powiedzenie mu: nie przyjeżdżaj więcej do Rosji" - oświadczyła ambasador. Dodała, że nie była to próba zastraszenia Grozewa i zapewniła, że nie istnieje jakiekolwiek zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.

W środę biuro prasowe prezydenta Bułgarii Rumena Radewa poinformowało, że podjęto kroki w celu ochrony dziennikarza. Sam Grozew stwierdził wcześniej, że w związku z decyzją podjętą przez rosyjskie władze ma podstawy, aby obawiać się o swoje bezpieczeństwo. Ostatni raz dziennikarz przebywał w Rosji w 2016 roku.

Portal śledczy Bellingcat, z którym związany jest Grozew, został założony w 2014 roku przez brytyjskiego dziennikarza Eliota Higginsa. Grozew zajmuje się w nim tematami związanymi z Rosją, jej służbami specjalnymi i prowadzonymi przez nie tajnymi operacjami. W 2019 roku Grozew został laureatem nagrody European Press Prize Investigative Reporting Award za publikacje na temat udziału rosyjskich służb w próbie otrucia w Wielkiej Brytanii byłego oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego Siergieja Skripala.

Ewgenia Manołowa