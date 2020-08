Bułgaria: Premier zaproponował wyjście z kryzysu politycznego, przeciwnicy odrzucają

Premier Bułgarii Bojko Borisow zaproponował w piątek przyjęcie nowej konstytucji, co, jego zdaniem, ma zagwarantować „restart” państwa i przezwyciężanie kryzysu politycznego. Propozycje Borisowa zostały ocenione przez jego przeciwników jako próba wygrania na czasie.

W Bułgarii od 37 dni trwają antyrządowe protesty z żądaniami dymisji całego rządu, prokuratora generalnego oraz rozpisania przedterminowych wyborów.

W 13-minutowym wystąpieniu w publicznej telewizji i radio Borisow zaproponował rozwiązanie obecnego parlamentu i zwołanie Ustawodawczego Zgromadzenia Narodowego, które przyjęłoby nową konstytucję. Deklarował, że jest gotowy podać się do dymisji w chwili, kiedy ta propozycja zostanie przegłosowana w parlamencie.

Według propozycji premiera nowa konstytucja powinna zakładać zmniejszenie liczby posłów od obecnych 240 do 120. Zaproponował zmiany w systemie sądowniczym, lecz żadna z nich nie dotyczy ograniczenia uprawnień prokuratora generalnego, co jest jedną z przyczyn protestów.

Borisow zarzucił organizatorom antyrządowych demonstracji i swoim oponentom politycznym próby wykorzystania młodzieży, która spontanicznie do nich dołączyła, oraz brak wizji przyszłości.

Premier państwa - najuboższego w Unii Europejskiej i często postrzeganego w niej jako najbardziej skorumpowane - pochwalił się również pozytywnymi wynikami swoich 10-letnich rządów. Podkreślił jednak, że kraj "potrzebuje restartu".

Propozycje Borisowa zostały ocenione przez jego przeciwników jako kolejna próba wygrania na czasie. Liderka największej opozycyjnej siły, Bułgarskiej Partii Socjalistycznej, Kornelia Ninowa skomentowała krótko: "najpierw dymisja, potem rozmowy o reformach".

Z kolei prezydent Rumen Radew przypomniał, że wniosek o zmianę konstytucji może wnieść albo prezydent, albo połowa posłów, a nie premier i z tego punktu widzenia propozycja szefa rządu jest sprzeczna z konstytucją. Podkreślił też, że partia Borisowa, która w czwartek zbojkotowała obrady parlamentu i nie realizuje przyjętych ustaw m.in. o głosowaniu za pomocą maszyn, nie może organizować uczciwych wyborów. Mafia nie może zreformować systemu sądowniczego - ocenił Radew i wezwał Borisowa do dymisji.

Trzech głównych organizatorów protestów, adwokat Nikołaj Chadżigenow, rzeźbiarz Welisław Minekow i ekspert PR Arman Babikian, uważają, że chodzi o "kolejną próbę wygrania na czasie ze strachu". "Człowiek, który stracił zaufanie, zamierza zaproponować nową konstytucję. Oznacza to, że mafia w Bułgarii będzie miała własną konstytucję. Propozycję odrzucamy, protesty trwają dalej" - zapowiedzieli.

Inny inspirator protestów, były minister sprawiedliwości Christo Iwanow, oraz eksperci prawnicy podkreślili, że proponowane przez Borisowa zmiany - z wyjątkiem zmiany liczby posłów - mogą być przeprowadzone przez obecny parlament, a propozycja premiera zawiera wiele pułapek, mających na celu zachowanie przez niego i jego partię władzy na nieokreślony czas.

Były członek Trybunału Konstytucyjnego Płamen Kirow przypomniał, że przy zgodzie parlamentu na rozpisanie wyborów do Ustawodawczego Zgromadzenia Narodowego rząd Borisowa pozostanie przy władzy do tego czasu, czego jego oponenci zdecydowanie chcą uniknąć. Ustawodawcze Zgromadzenie Narodowe nie ma na celu wyboru rządu, a jego kadencja nie jest określona w czasie, co czyni Borisowa praktycznie "wiecznym premierem" - podkreślił dla portalu Mediapool.

Innym problemem jest, że TK nie może sprawować kontroli nad Ustawodawczym Zgromadzeniem Narodowym - dodał Kirow.

Tymczasem protesty trwają. W piątek po południu na dwie godziny zablokowano autostradę do największego przejścia z Serbią i dalej do Europy Zachodniej Kalotina. W Sofii zablokowane są trzy kluczowe skrzyżowania. Wieczorem wyznaczony jest wiec i marsz protestacyjny.

Ewgenia Manołowa