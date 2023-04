Bułgaria: Prezydent Azerbejdżanu: do 2027 r. dwukrotnie zwiększymy dostawy gazu do Europy

Azerbejdżan planuje zwiększyć dwukrotnie do 2027 r. dostawy gazu ziemnego do Europy - oświadczył we wtorek prezydent tego kraju. Ilham Alijew uczestniczył w Sofii w ceremonii podpisania memorandum pomiędzy czterema operatorami gazowymi z Europy środkowej oraz azerskim SOCAR-em.

Projekt, zwany Solidarity Ring, ma na celu zwiększenie dostaw gazu do UE i zapewnienie ich bezpieczeństwa.

Memorandum, zainicjonowane przez Bułgarię i poparte przez UE, łączy bułgarski Bułgartransgaz, rumuński Transgaz, węgierski FGSZ, słowacki Eustream oraz państwowego azerskiego operatora gazowego i naftowego SOCAR. Dokument ma na celu rozszerzenie współpracy między operatorami gazowymi, by wykorzystując istniejącą infrastrukturę, zwiększyć ilość azerskiego gazu przesyłanego do Europy.

Obecnie azerski gaz trafia do Europy poprzez tzw. południowy korytarz gazowy biegnący przez terytorium Turcji i Grecji oraz interkonektor między Bułgarią a Grecją. Z Bułgarii droga na północ wiedzie do Węgier przez Serbię i do Rumunii.

Memorandum zapewni większe bezpieczeństwo dostaw dla większej liczby państw europejskich - podkreślił Alijew, według którego dokument został podpisany we właściwym momencie. Prezydent Azerbejdżanu zapewnił, że jego kraj jest strategicznym partnerem nie tylko Bułgarii, która dostaje rocznie 1 mld m. sześc. gazu, lecz i Unii Europejskiej.

Po ceremonii podpisania memorandum w Sofii otwarto przedstawicielstwo spółki SOCAR.

Ewgenia Manołowa