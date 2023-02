Bułgaria: Prezydent: konflikt na Ukrainie powinien być rozwiązany poprzez dyplomację

Rozwiązaniem konfliktu na Ukrainie nie jest większa ilość broni, lecz dyplomatyczne zabiegi o wstrzymanie działań wojennych – powiedział w czwartek prezydent Bułgarii Rumen Radew po spotkaniu ze swą węgierską odpowiedniczką Katalin Novak, która składa oficjalną wizytę w Sofii.

Według Radewa i Novak następstwa wojny na Ukrainie i dalsze trwanie konfliktu budzą coraz większy niepokój.

Prezydenci podkreślili, że śledzą z niepokojem rosyjską inwazję, biorąc też pod uwagę prawa bułgarskiej i węgierskiej mniejszości na Ukrainie.

"Eskalacja konfliktu stwarza zagrożenie dla całej Europy, przekształcając się w wojnę na wycieńczenie nie tylko dla stron konfliktu, lecz i dla gospodarek oraz systemów socjalnych państw europejskich" - ocenił Radew.

Przywódcy podkreślili znaczenie partnerstwa w dziedzinie energetyki dla dywersyfikacji dostaw i zagwarantowania energetycznego bezpieczeństwa.

Radew zwrócił uwagę na znaczenie powiązań bułgarskiego systemu gazociągowego z systemami regionalnymi, co przynosi również korzyści Węgrom, które dzięki temu będą miały dostęp do greckich i tureckich terminali LNG oraz do skroplonego gazu z różnych źródeł.

Ewgenia Manołowa