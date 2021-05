Bułgaria: Prezydent: przywrócenie zaufania do instytucji państwa najważniejszym zadaniem rządu

Przywrócenie zaufania do instytucji państwa obok konstytucyjnego zadania zorganizowania nowych wyborów 11 lipca jest najważniejszym zadaniem tymczasowego rządu, na którego czele stanął Stefan Janew, stwierdził w środę prezydent Rumen Radew, przedstawiając skład gabinetu.

"Zagwarantowanie normalnego funkcjonowania państwa, uczciwe wybory, wypowiedzenie wojny handlowi głosami, ujawnienie, o ile to jest możliwe w ciągu dwóch miesięcy rzeczywistego stanu państwa, w tym finansowego i najważniejsze - umocnienie państwowości, przywrócenie przekonania obywateli, że państwo może być rządzone uczciwie, przejrzyście i odpowiedzialnie" - wymienił prezydent zadania nowego rządu, który zgodnie z konstytucją ma funkcjonować tylko dwa miesiące.

Radew przestrzegł, że należy spodziewać się oporu ze strony administracji.

Prezydent podkreślił, że rozwiązany we wtorek parlament, który działał trzy tygodnie, pokazał, że wychodzenie z autorytaryzmu i zwalczanie korupcji rozpoczęło się. "Proces jest trudny, lecz korupcyjny model poprzednich rządów pękł" - dodał.

"Tymczasowy rząd, do którego weszli zarówno przedstawiciele centroprawicy, lewicy jak i ponadpartyjni eksperci, powinien pokazać, że to, co okazało się niemożliwe w poprzednim parlamencie - przezwyciężenie podziałów i czerwonych linii, jest możliwe w imię wolnej i sprawiedliwej Bułgarii" - mówił prezydent.

Ceremonia przekazania władzy przez rząd Bojko Borisowa następcom odbyła się bez udziału mediów. Nowi ministrowie przeszli od urzędu prezydenta do budynku rządu przez plac, na którym przez pół roku, codziennie odbywały się protesty antyrządowe, popierane m.in. przez prezydenta Radewa.

Ewgenia Manołowa