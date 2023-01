Bułgaria: Prezydent Radew: Gyłyb Donew będzie ponownie tymczasowym premierem

Bułgarski prezydent Rumen Radew poinformował w sobotę, że obecny premier tymczasowy Gyłyb Donew pozostanie na tym stanowisku po rozwiązaniu parlamentu i mianowaniu kolejnego tymczasowego rządu do nowych wyborów parlamentarnych.

O tym, że kolejne, piąte od kwietnia 2021 r., przedterminowe wybory parlamentarne są nieuniknione, stało się jasne w piątek, kiedy sześć parlamentarnych partii politycznych odmówiło poparcia dla lewicowej Bułgarskiej Partii Socjalistycznej w jej zadaniu powołania rządu.

Po spotkaniu z częścią liderów partyjnych przywódczyni BSP Kornelia Ninowa powiedziała, że rezygnuje z powierzonej jej przez prezydenta misji utworzenia rządu i we wtorek uda się do urzędu prezydenta, by poinformować go o tym. Tego samego dnia Radew ma ogłosić datę rozwiązania parlamentu i termin następnych wyborów - 26 marca lub 2 kwietnia.

Sondaże socjologiczne nie wskazują jednak poważnych zmian w nastawieniach społeczeństwa od października 2022 r., kiedy odbyły się poprzednie wybory. Większość obserwatorów obawia się, że kolejne wybory doprowadzą do powtórzenia sytuacji z ostatnich dwóch lat - podzielony parlament, w którym trudno o jakikolwiek kompromis i porozumienie o wspólnych rządach.

W kraju nie brak opinii, że najbliższe wybory nie będą ostatnimi w tym roku i należy spodziewać się także wyborów na jesieni, które zbiegłyby się z samorządowymi. Do tego czasu destabilizacja kraju będzie dalej pogłębiać się.

Ewgenia Manołowa