Bułgaria: Prezydent Radew powierzył unijnej komisarz Marii Gabriel misję utworzenia rządu

Prezydent Bułgarii Rumen Radew powierzył w poniedziałek obecnej komisarz UE Marii Gabriel misję utworzenia rządu. To pierwsza próba powołania gabinetu w ramach wybranego 2 kwietnia parlamentu. Zgodnie z konstytucją mogą być najwyżej trzy takie próby, a w przypadku ich fiaska odbędą się kolejne wybory.

44-letnia Gabriel, która przebywa na urlopie jako unijna komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży, reprezentuje największą siłę polityczną w obecnym Zgromadzeniu Narodowym Bułgarii, partię GERB byłego premiera Bojko Borisowa. Ma tydzień na skonstruowanie rządu i zagwarantowanie mu poparcia w 240-miejscowym parlamencie.

Gabriel poinformowała Radewa, że chce dążyć do powołania na rok rządu ekspertów, którego podstawowym celem będzie zwalczanie inflacji.

We wstępnych rozmowach przeprowadzonych przez Gabriel z pozostałymi siłami parlamentarnymi na razie poparcie dla jej misji wyraził turecki Ruch na rzecz Praw i Swobód, który jednak razem z GERB nie zapewnia wystarczającej większości 121 głosów. Większość zapewniłaby lewicowa Bułgarska Partia Socjalistyczna, która odpowie we wtorek czy jest skłonna włączyć się do gabinetu koalicyjnego. Najmniejszy klub populistycznej partii Jest Taki Naród może poprzeć rząd, lecz jego głosy nie są wystarczające.

Klub drugiej siły politycznej w parlamencie, Kontynuujemy Zmiany - Demokratyczna Bułgaria, nie jest skłonny udzielić poparcia rządowi. Jako próbę pozyskania głosów tego ugrupowania Gabriel zapowiedziała, że wystąpi o zmianę prokuratora generalnego Iwana Geszewa, dymisji którego od lat chcą zwolennicy tej partii. Nie dało to jednak spodziewanego wyniku, a w poniedziałek na konferencji prasowej Geszew oświadczył, że nie ustąpi ze stanowiska i zapowiedział ogłoszenie zarzutów wobec Borisowa.

Ewgenia Manołowa