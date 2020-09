Bułgaria: Prezydent Radew przestrzega demonstrantów przed prowokacjami

Prezydent Bułgarii Rumen Radew przestrzegł w czwartek uczestników antyrządowych protestów, by nie ulegali prowokacjom. Z podobnym apelem zwrócił się do funkcjonariuszy policji.

"Wzywam wszystkich na placu (przed parlamentem - PAP), aby nie ulegali prowokacjom. Odpowiedzialność za zapobieganie incydentom, za życie i zdrowie protestujących i szeregowych funkcjonariuszy ponosi kierownictwo MSW" - podkreślił w apelu opublikowanym na swoim koncie na Facebooku.

"Na placu nie ma dziś ani przemytników, ani mafii, tam jest naród bułgarski, który na mocy konstytucji jest jedynym suwerenem i jest zdecydowany odzyskać swoje państwo" - napisał Radew, nawiązując do środowej wypowiedzi premiera Bojko Borisowa, według którego jego rząd obalić chce mafia, przemytnicy i bossowie hazardu.

Radew jest zdania, że "zwycięstwo (protestujących) jest nieuniknione, a upór rządzących tylko pogłębia kryzys".

Czwartek jest 64. dniem antyrządowych protestów w Bułgarii, których uczestnicy żądają dymisji Borisowa, jego gabinetu i prokuratora generalnego Iwana Geszewa oraz rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Na czwartek zapowiedziano ogólnonarodowy wiec protestacyjny pod hasłem "Wielkie Powstanie Narodowe II". Jego powodem jest przygotowana przez rządzącą koalicję, której przewodzi partia GERB Borisowa, nowelizacja ordynacji wyborczej, która zdaniem protestujących nie pozwoli na przeprowadzenie uczciwych wyborów.

Przed okrążonym przez ciężko uzbrojone oddziały policji parlamentem od rana zbierali się ludzie, przyjechali pierwsi uczestnicy spoza Sofii. Zablokowano ulice prowadzące do placu przed parlamentem.

Policja poinformowała o znalezieniu w ogrodzie w pobliżu parlamentu ukrytych metalowych prętów, dwóch noży i butelek z łatwopalną substancją. Nie podano, kto je tam ukrył, chociaż miejsce to jest bardzo pilnie strzeżone i pełne kamer.

Policja przeszukuje idącym na plac kieszenie i bagaże. Przed wejściami ma plac zainstalowano wykrywacze metali.

Jeden z organizatorów protestu, adwokat Nikołaj Chadżigenow, poinformował, że sztab organizacyjny protestu jest powiadomiony, że z prowincji przybyły grupy prowokatorów. Są to prawdopodobnie te same osoby, które wywołały zamieszki w minionym tygodniu, dając policji pretekst do represji wobec zachowujących się pokojowo demonstrantów.

Uczestnicy protestów są uprzedzani, aby unikali prowokacji, oddalali się od bójek i nie stawiali oporu policji.

W pierwszych godzinach od rozpoczęcia protestu, który na razie przebiega spokojnie, zatrzymano sześć osób. Według MSW chodziło o brak dokumentów tożsamości i o noszenie niebezpiecznych przedmiotów. "Niebezpieczne przedmioty" to zabawki - kolorowe pistolety na wodę - wynika ze zdjęć opublikowanych przez obrońców zatrzymanych.

Grupa uczestników protestu po raz kolejny demonstrowała przed siedzibą Unii Europejskiej, mocno krytykowanej w Bułgarii za bierność wobec wydarzeń w kraju. "Europejczykami jesteśmy tutaj, gdzie jest Europa?" - napisali na plakacie.

Ewgenia Manołowa