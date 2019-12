Bułgaria: Prezydent Radew skrytykował rząd w orędziu noworocznym

Bułgarski prezydent Rumen Radew w orędziu noworocznym skrytykował politykę rządu, nawiązując do najbardziej nabrzmiałych problemów, którymi żyje społeczeństwo Bułgarii w ostatnich tygodniach: zanieczyszczonego powietrza i braku wody.

"Dostęp do wody i (czystego) powietrza staje się dziś sprawą przeżycia" - stwierdził Radew.

W grudniu stopień zanieczyszczenia powietrza w Sofii, Płowdiwie, Ruse i innych miastach wielokrotnie przewyższał dopuszczalne normy, a w oddalonym o ok. 30 km na zachód od stolicy mieście Pernik mieszkańcy mają dostęp do wody przez zaledwie 6 godzin na dobę. Podobna sytuacja może mieć wkrótce miejsce w oddalonym o 90 km na północ od Sofii Botewgradzie - ostrzegają eksperci.

Problem zanieczyszczonego powietrza i niedoborów wody wywołał ogólnokrajowe protesty, którym towarzyszą bardzo silne napięcie społeczne.

Krytyka, jakie szef państwa poddał w swym orędziu politykę rządu, objęła praktycznie wszystkie jej aspekty, w tym - sytuację w sądownictwie, które zdaniem Radewa nie spełnia oczekiwań społeczeństwa w tym co dotyczy dochodzenia sprawiedliwości przed sądami.

"Pogodzenie się z losem i pasywność prowadzą do nieuczciwych wyborów, do podejmowania decyzji o naszym losie w ciemno, do wydawania naszych pieniędzy nieodpowiedzialnie" - mówił bułgarski prezydent. Jak podkreślił, władza wykonawcza przez cały czas mówi o swych sukcesach, podczas gdy w kraju szerzy się ubóstwo, a jakość życia się obniża. "Brak sprawiedliwości podważa wiarę w przyszłość" - dodał.

"Nie możemy dalej zadowalać się ostatnimi miejscami w europejskich rankingach i miernymi aspiracjami" - stwierdził.

Wywodzący się z opozycyjnej wobec centroprawicowego rządu premiera Bojko Borisowa, postkomunistycznej Bułgarskiej Partii Socjalistycznej, prezydent Radew podkreślił, że w swojej historii bułgarski naród zawsze potrafił odnaleźć drogę do wolności i postępu.

Aby ponownie się na niej znaleźć konieczne będzie odzyskanie wiary we własne siły i zjednoczenie - dodał.

Z Sofii Ewgenia Manołowa