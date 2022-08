Bułgaria: Prezydent Radew: zagwarantowanie dostaw gazu podstawowym zadaniem tymczasowego rządu

Prezydent Bułgarii Rumen Radew przedstawił we wtorek tymczasowy rząd, który pokieruje krajem do czasu nowych wyborów 2 października. Będzie nim kierował Gyłyb Donew. Podstawowym zadaniem tego gabinetu powinno być zagwarantowanie dostaw gazu do Bułgarii w czasie zimy - podkreślił prezydent.

Radew wydał w poniedziałek dekrety o rozwiązaniu parlament, powołaniu tymczasowego gabinetu i rozpisaniu przedterminowych wyborów. Rząd Donewa będzie czwartym tymczasowym gabinetem mianowanym przez Radewa i setnym w historii Bułgarii, po uzyskaniu niezależności w 1878 r.Do jego powołania doszło po upadku rządzącego od grudnia 2021 r. gabinetu Kiriła Petkowa i rozpadzie wspierającej go, złożonej z czterech sił politycznych koalicji.

Przedstawiając nowy gabinet, Radew podkreślił, że zaczyna on pracę w wyjątkowo skomplikowanej sytuacji, na którą składają się: ostra konfrontacja polityczna, szalejąca inflacja, zubożenie społeczeństwa, wysokie cen paliw, brak zagwarantowanych dostaw gazu na zimę, zablokowanie umów na remonty dróg i ich utrzymywanie w okresie zimowym oraz brak przygotowanych aktów prawnych, mających zapewnić udostępnienie przez Unię Europejską środków z tytułu planu odbudowy. Innym poważnym problemem jest reforma sądownictwa, która stanęła w miejscu.

Prezydent dodał, że kolejne zagrożenia związane są z toczącą się wojną na Ukrainie, a także napięciem w regionie - nawiązał tutaj do sytuacji na granicy serbsko-kosowskiej.

Zagwarantowanie bezpieczeństwa kraju oraz dostaw gazu po będących do przyjęcia cenach powinny być w centrum uwagi rządu - podkreślił Radew. Uzupełnił, że kolejnym ważnym krokiem będzie zakończenie trwających już od ponad 10 lat starań Bułgarii o wejście do strefy Schengen.

Radew podkreślił, że Donew, mający bogate doświadczenie w problematyce socjalnej, jest osobą nastwioną na dialog, co powinno przyczynić się do uspokojenia nastrojów społecznych.

Nowy premier zapewnił, że oprócz przygotowania nowych wyborów będzie dążyć do przywrócenia zaufania miedzy instytucjami państwa, znalezienia wyjścia z pozostawionych przez poprzednie ekipy kryzysów i obniżenia napięcia politycznego.

