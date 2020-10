Bułgaria: Prezydent Radew zarzucił oponentom prowokację

Prezydent Bułgarii Rumen Radew zarzucił we wtorek swoim krajowym oponentom politycznym prowokację w związku ze spekulacjami, według których przerwał wizytę w Estonii, ponieważ miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem.

Na lotnisku po powrocie z Tallina Radew pokazał dziennikarzom dokument z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa i powiedział: "Życzliwi mi ludzie w Bułgarii, głęboko zaniepokojeni o moje zdrowie, o zdrowie moich kolegów prezydentów, o moje imprezy międzynarodowe pośpieszyli za moimi plecami przedstawić estońskiej stronie swoją wersję o kontakcie z Covid-19. Moim zdaniem chodzi tu o operację służb (specjalnych-PAP)".

Prezydent powiedział, że od samego początku kryzysu epidemicznego jest w stałym kontakcie z tysiącami osób, lecz bardzo ściśle przestrzega wszystkich restrykcji i na razie nie ma problemu.

"Nie mam go również teraz. W ciągu mniej niż tygodnia zrobiłem dwa testy - przed podróżą do Grecji i w poniedziałek w Tallinie. Jestem w znakomitej formie, nie mam żadnych objawów (koronawirusa)". Nie odpowiedział jednak na pytanie, czy wiedział o kontakcie z zakażoną osobą przed wyjazdem do Tallina.

Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid, która napisała na swoim profilu na Facebooku, że Radew miał kontakt z osobą zakażoną, nie odpowiedziała na pytanie komercyjnej telewizji BTV, skąd otrzymała tę informację.

Jednocześnie minister zdrowia Kostadin Angełow powiedział, że w niedzielę naczelnik obrony (odpowiednik szefa sztabu generalnego) poinformował prezydenta o pozytywnym wyniku testu dowódcy lotnictwa wojskowego, z którym Radew kontaktował się dwa dni wcześniej.

Angełow dodał, że po powrocie z Tallina prezydent powinien poddać się kwarantannie, która obecnie w Bułgarii trwa 10 dni.

Radew od początku popiera trwające od ponad 100 dni antyrządowe protesty; opowiada się za dymisją rządu, prokuratora generalnego i za przedterminowymi wyborami. Mówiąc o "życzliwych" miał na myśli swoich oponentów z obozu rządowego.

Z Sofii Ewgenia Manołowa