Bułgaria: Prezydent Rumen Radew zapowiedział start w jesiennych wyborach prezydenckich

Prezydent Bułgarii Rumen Radew ogłosił w poniedziałek na konferencji prasowej, że zamierza kandydować na drugą kadencję w jesiennych wyborach prezydenckich. Radew zaznaczył, że liczy na poparcie Bułgarskiej Partii Socjalistycznej i krytykował centroprawicowy rząd premiera Bojko Borisowa.

Na konferencji prasowej, na której podsumował cztery lata od objęcia urzędu, Radew wielokrotnie krytykował rząd Borisowa za korupcję, prowadzenie polityki, która hamuje rozwój kraju i brak odpowiedniej reakcji na epidemię Covid-19.

Nawiązując do wyznaczonych na 4 kwietnia wyborów parlamentarnych, Radew przypomniał, że władza wykonawcza i większość parlamentarna odrzuciły wiele propozycji jego administracji dotyczących głosowania. Pośród najważniejszych z nich była możliwość głosowania korespondencyjnego dla mieszkających za granicą oraz transmitowanie w internecie liczenia głosów we wszystkich komisjach wyborczych. Zdaniem Radewa nieprzyjęcie tych propozycji może rzucić cień na uczciwość wyborów i drastycznie ograniczyć prawo wyborcze ponad miliona Bułgarów żyjących za granicą.

Obecny rząd Bułgarii jest "represyjny wobec zwykłych obywateli" - podkreślił prezydent, a jego dalsze trwanie stwarza niebezpieczeństwo "szerzenia się korupcji i utrwalenia sił oligarchii, wykorzystującej w celu pomnożenia prywatnego majątku fundusze unijne. Przez to Bułgaria zajmuje ostatnie miejsce w Unii Europejskiej pod względem standardu życia, ale pierwsze pod względem korupcji" - podkreślił polityk.

Większość propozycji Radewa dotyczących reform w państwie zbiega się z postulatami centrowych i centroprawicowych pozaparlamentarnych partii politycznych, które przygotowują się do kwietniowych wyborów.

Odpowiadając na krytykę Borisowa, który wypominał Radewowi, że nie wypowiedział się on o aresztowaniu w Rosji opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, prezydent zauważył, że gdyby Nawalny żył w Bułgarii "zajmowałby się szafką Borisowa". Było to nawiązanie do opublikowanych latem ub.r. zdjęć z sypialni premiera, na których widać pistolet, pliki banknotów euro i sztabki złota. Radew zarzucił też Borisowowi, że zamiast rozwijać infrastrukturę gazową, która pozwoliłaby na dywersyfikację źródeł dostaw tego surowca, wspiera budowę bułgarskiej nitki rurociągu Turecki Potok, którym do Europy importowany jest gaz z Rosji.

Ewgenia Manołowa