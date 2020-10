Bułgaria: Prezydent: rząd przeciwny przewodnictwu kraju w Inicjatywie Trójmorza

Prezydent Bułgarii Rumen Radew, który w poniedziałek w imieniu kraju objął przewodnictwo w Inicjatywie Trójmorza, zarzucił w środę rządowi premiera Bojko Borisowa, że jego opór przeciwko bułgarskiej prezydencji w tym formacie w 2021 r. trwał do samej ceremonii w Tallinie.

Wskazuje się, że Inicjatywa Trójmorza stała się tym samym elementem wewnętrznych walk między popierającym antyrządowe protesty Radewem a Borisowem, który od ponad 100 dni walczy o zachowanie stanowiska do marcowych wyborów.

W opublikowanym w środę wieczorem komunikacie służby prasowej prezydenta napisano, że rząd do ostatniej chwili sprzeciwiał się objęciu przez Bułgarię przewodnictwa w Inicjatywie i goszczenia w Sofii następnego jej szczytu w 2021 roku. W komunikacie zaprzecza się wcześniejszemu twierdzeniu premiera, że "rząd uczynił wszystko na rzecz bułgarskiego udziału w Inicjatywie".

Przypomniano, że Radew wyraził gotowość pełnienia funkcji gospodarza szczytu Inicjatywy Trójmorza w 2021 r. i przeprowadził odpowiednie rozmowy z szefami wszystkich państw członkowskich tego formatu, którzy poparli ideę bułgarskiego przewodnictwa.

Jednocześnie 26 lutego premier Borisow zdystansował się od idei stworzenia Funduszu Inwestycyjnego w ramach Inicjatywy i podkreślił, że Bułgaria już uczestniczy w ważnych regionalnych projektach, finansując je; odciął się od tego stanowiska dopiero pod koniec sierpnia - czytamy w komunikacie służby prasowej Radewa.

Przypomniano również, że 23 czerwca przedstawiciel MSZ w obecności akredytowanych w Sofii dyplomatów wyraził wątpliwość, czy Bułgaria może być gospodarzem przyszłorocznego szczytu. Według stanowiska MSZ nie byłoby to celowe. Z kolei we wrześniu szefowa MSZ Ekaterina Zachariewa poinformowała, że Bułgaria jest gotowa poprzeć kontynuację estońskiej prezydencji w Inicjatywie Trójmorza. Zaproponowała odłożenie bułgarskiej prezydencji o rok. W trakcie przygotowania wspólnej deklaracji, zaaprobowanej w Tallinie, bułgarski MSZ w przesłanej nocie potwierdził stanowisko Zachariewej i zaproponował skreślenie z dokumentu akapitu o bułgarskiej prezydencji w Inicjatywie Trójmorza w 2021 r. - podano w komunikacie służby prasowej Radewa. Dwa dni przed wyjazdem prezydenta do Tallina MSZ potwierdził swoje stanowisko.

Komunikat rzuca światło na skandal z domniemanym zakażeniem koronawirusem u Radewa lub jego kontaktem z osobą zakażoną. Sprawa ta zmusiła go we wtorek do przerwania wizyty w Tallinie. Po powrocie do kraju prezydent zarzucił oponentom politycznym zorganizowanie prowokacji, a w środę pokazał kolejny, trzeci w ostatnim tygodniu test na koronawirusa z negatywnym wynikiem. Tego samego dnia Borisow zlecił kontrwywiadowi i agencji wywiadu zbadanie sprawy.

Po publikacji prezydenckiego komunikatu rządowa służba prasowa podkreśliła, że Borisow nigdy nie wyrażał negatywnego stanowiska wobec Inicjatywy Trójmorza.

MSZ ze swojej strony potwierdził stanowisko o celowości odłożenia bułgarskiej prezydencji Inicjatywy Trójmorza, podkreślając, że w 2021 r. w Bułgarii mają odbyć się wybory parlamentarne i prezydenckie i w tej napiętej atmosferze zorganizowanie szczytu będzie trudne.

Z Sofii Ewgenia Manołowa