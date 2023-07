Bułgaria: Prezydent Ukrainy przybył do Sofii; spotka się z prezydentem Radewem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w czwartek do Sofii - podała bułgarska telewizja publiczna. Wizyta odbywa się na zaproszenie rządu Bułgarii, ale Zełenski spotka się również z raczej niechętnym Ukrainie prezydentem Bułgarii Rumenem Radewem.

Rozmowy z bułgarskimi władzami w obecności premiera, ministra obrony Todora Tagarewa i ministra energetyki Rumena Radewa (nazwiska tego ministra i prezydenta Bułgarii są takie same) dotyczyć będą poparcia politycznego Bułgarii dla Ukrainy i jej przyłączenia do NATO oraz współpracy w dziedzinie energetyki.

Bułgarski rząd zaaprobował tekst wspólnego oświadczenia dwóch państw, w którym potwierdza się "silne polityczne poparcie dla walki Ukrainy przeciw rosyjskiej agresji w obronie swojej niezależności, suwerenności i integralności terytorialnej i (wsparcie) na jej (Ukrainy) drodze do wstąpienia do NATO w momencie, gdy pozwolą na to warunki". Jednocześnie w parlamencie ma zostać przyjęte oświadczenie, w którym Bułgaria poprze przyłączenie Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Ponadto w trakcie wizyty Zełenskiego w Sofii ma zostać podpisane memorandum o współpracy między Bułgarią i Ukrainą w dziedzinie energetyki. Zakłada ono m.in. rozmowy o zakupie przez Kijów dwóch reaktorów atomowych rosyjskiej produkcji o mocy po 1000 megawatów każdy, nabytych dla niezbudowanej elektrowni atomowej w miejscowości Belene w północnej Bułgarii.

Na wniosek rządzącej koalicji Kontynuujemy Zmiany-Demokratyczna Bułgaria i GERB reaktory, które mogą posłużyć Ukrainie do ukończenia budowy Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej, powinny być sprzedane za 1,2 mld lewów (600 mln euro) - sumę, za którą były zakupione od Rosji w 2006 roku.

Ważnym tematem negocjacji będą dostawy broni i amunicji z Bułgarii, które są jednak utajnione. Według międzynarodowych danych Bułgaria zajmuje piąte miejsce pod względem udziału krajowego PKB w dostawach uzbrojenia dla Ukrainy.

Ewgenia Manołowa