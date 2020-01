Bułgaria: Prokurator generalny: jest dochodzenie dotyczące prezydenta

Przyczyną skierowania prośby do Trybunału Konstytucyjnego Bułgarii o interpretację tekstu konstytucyjnego, nawiązującego do odpowiedzialności karnej prezydenta i wiceprezydenta, jest konkretne dochodzenie - oświadczył we wtorek prokurator generalny Iwan Geszew.

Geszew nie sprecyzował, kto prowadzi to dochodzenie i czego ono dotyczy, lecz dodał, że "pojawiły się w nim dane budzące wątpliwości" w sprawie przepisów konstytucyjnych dotyczących immunitetu głowy państwa.

Nie odpowiedział na pytania mediów, czy dochodzenie dotyczy lat 2014-2016, czyli okresu, w którym Rumen Radew, obecny prezydent Bułgarii, był dowódcą lotnictwa wojskowego.

Na konferencji prasowej podsumowującej poprzedni rok jego działalności Radew zaznaczył, że Geszew powinien sam wytłumaczyć swoje działania społeczeństwu. "Nie wiem, o jaki konkretny przypadek chodzi, lecz jestem przekonany, że nie uczyniłem niczego niezgodnego z prawem" - podkreślił prezydent. Dodał, że prokurator powinien skupić się na walce z korupcją.

Według wtorkowych komentarzy rzeczywistą przyczyną działań prokuratury jest krytykowanie przez Radewa polityki rządu, w tym zwracanie uwagi na brak woli zwalczania korupcji. Ta krytyka była jednym z akcentów jego wtorkowej konferencji prasowej. "Byłem barierą przeciw lobbystycznemu ustawodawstwu. (...) Opowiadałem się za efektywnością i niezależnością systemu sądowniczego. Jednocześnie pogłębiają się problemy w sferze sądownictwa, walki z korupcją, rozwoju społeczno-ekonomicznego" - podkreślił Radew.

Według profesora prawa konstytucyjnego z Uniwersytetu Sofijskiego Atanasa Sławowa przepis, o którego interpretację wystąpił prokurator generalny, jest całkowicie klarowny. Jego zdaniem motywy prokuratora są polityczne, prawdopodobnie podyktowane odmową zatwierdzenia jego kandydatury przez Radewa i podpisaniem dekretu o mianowaniu Geszewa, dopiero gdy konstytucja nie pozwalała na inne wyjście.

Opozycyjny dziennik "Sega" pisze, że "nie chodzi po prostu o atak prokuratora, lecz o skoordynowaną akcję z kilku stron przeciwko głowie państwa, o szantaż polityczny potężnej instytucji przeciw całości życia politycznego, przeciw urzędowi prezydenckiemu, jedynej opozycji w trójkącie władzy (rząd, parlament, prezydent)".

Prokurator zwrócił się w piątek do TK z pytaniami dotyczącymi możliwości rozpoczęcia dochodzenia przeciw prezydentowi Radewowi, a także o wyjaśnienie czym jest zdrada państwa i jakie są podstawy do impeachmentu. Domaga się również wyjaśnienia, czy immunitet chroni prezydenta i wiceprezydenta za czyny popełnione jako osoby prywatne.

Ewgenia Manołowa