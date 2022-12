Bułgaria: Prokurator generalny żąda od Holandii dowodów na korupcję na granicy z Turcją

Bułgarski prokurator generalny Iwan Geszew, reagując na decyzję Holandii, by po raz kolejny zablokować przyjęcie Bułgarii do strefy Schengen, zwrócił się w niedzielę do władz tego kraju, by przedstawiły dowody na swoje twierdzenie, jakoby bułgarską granicę można było przekroczyć za niewielką łapówkę.

Powodem oświadczenia Geszewa stała się wypowiedź holenderskiego premiera Marka Ruttego, że granicę między Turcją a Bułgaria można przekroczyć w zamian za wręczenie bułgarskiego policjantowi łapówki w wysokości 50 euro. Rutte przedstawił to jako przyczynę, dla której jego kraj nie zgodził się na przyjęcie Bułgarii do strefy Schengen wbrew stanowisku pozostałych krajów unijnych, a także Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

"W związku z oświadczeniem premiera Holandii chcę stwierdzić jako prokurator generalny, że prokuratura nie dysponuje danymi lub dowodami w tej sprawie. Jeżeli nasi partnerzy z holenderskiego systemu sprawiedliwości dysponują takimi danymi, spodziewam się, że przekażą je nam w ramach międzynarodowej pomocy prawnej. Bułgaria jest państwem prawa, częścią Unii europejskiej i przestrzega oraz broni wartości unijnych" - podkreślił Geszew w wydanym oświadczeniu.

Jednocześnie premier tymczasowego rządu Bułarii Gyłyb Donew poinformował, że zwołał na poniedziałek naradę z udziałem ministrów: spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych oraz sprawiedliwości, aby przeanalizować działania, jakie rząd podjął, by przekonać Holandię do wyrażenia zgody na udział Bułgarii w Schengen.

Sprawa rozszerzenia strefy będzie też omawiana podczas czwartkowego posiedzenia ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości UE. Holandia jako jedyny kraj unijny odmówiły zgody na przyłączenie się Bułgarii. Decyzja powołała szczególne silne oburzenie wśród bułgarskich polityków. Zamiast europejskiej solidarności Bułgaria otrzymuje cynizm - skomentował w sobotę prezydent Rumen Radew.

Ewgenia Manołowa