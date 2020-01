Bułgaria: Prokuratura postawiła b. ministra środowiska w stan oskarżenia

Bułgarska prokuratura postawiła w piątek zarzut umyślnej niegospodarności byłemu ministrowi ochrony środowiska i zasobów wodnych Neno Dimowowi. Został on zatrzymany w czwartek, a w piątek rano podał się do dymisji.

Zdaniem prokuratury Dimow niewłaściwie zarządzał zasobami wodnymi. Według śledczych b. minister w okresie od stycznia 2018 roku do listopada 2019 roku co miesiąc podpisywał zezwolenia dla dwóch dużych firm na czerpanie wody ze zbiornika retencyjnego zasilającego w wodę miasto Pernik i dziewięć okolicznych miejscowości. Przedsiębiorstwo wodociągowe miasta informowało go w tym okresie o drastycznym zmniejszeniu zasobów wodnych.

"Potrzeby ludności są absolutnym priorytetem i minister powinien był wstrzymać dostawy dla przemysłu. Gdyby to zrobił, obecnie w Perniku nie byłoby ograniczeń i miasto mogłoby dotrwać do wiosennych deszczy" - stwierdziła rzeczniczka prokuratury Sijka Milewa.

Mieszkańcy Pernika mają wodę bieżącą zaledwie przez sześć godzin dziennie.

Przedstawiciele prokuratury podkreślili, że sytuacja w mieście jest krytyczna i - niezależnie od ich wysiłków - wody nie ma i nie będzie przez kilka miesięcy. Nie wykluczyli oskarżenia innych pracowników resortu ochrony środowiska.

Neno Dimow, który reprezentował w koalicyjnym gabinecie Bojko Borisowa nacjonalistyczną partię WMRO, w piątek podał się do dymisji. Jego następca ma być wskazany w przyszłym tygodniu.

Z Sofii Ewgenia Manołowa