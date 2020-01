Bułgaria: Prokuratura zatrzymała ministra środowiska i zasobów wodnych

Minister ochrony środowiska i zasobów wodnych Neno Dimow został w czwartek zatrzymany - poinformowała rzeczniczka prokuratury Sijka Milewa. Przeciw Dimowowi toczy się śledztwo w związku z kryzysem wodnym w mieście Pernik oraz nielegalnym importem śmieci.

Rzeczniczka podała, że Dimowa zatrzymano na 24 godziny. Śledczy zarekwirowali dokumenty w budynku resortu, przeszukali także dom ministra. Wcześniej przeprowadzili rewizje i przejęli dokumenty z siedziby regionalnej administracji w Perniku i tamtejszego przedsiębiorstwa wodociągowego.

Kryzys wodny dotknął oddalony o ok. 20 km od Sofii Pernik i dziewięć okolicznych wsi. 120 tys. mieszkańców tych terenów od dwóch miesięcy przez 18 godzin dziennie nie ma w domach bieżącej wody.

Według prokuratury winę za sytuację ponoszą Dimow i jego resort. Prokuratura twierdzi, że latem, kiedy poziom wody w miejscowym zbiorniku retencyjnym drastycznie spadł, minister nie ograniczył podaży wody dla przemysłu.

Obecnie wody w zbiorniku wystarczy najwyżej na pięć tygodni. Nie ma planów na wypadek całkowitego jej wyczerpania.

Prokuratura prowadzi też dochodzenie w sprawie importu śmieci. Tylko w ostatnich dwóch tygodniach w okolicach Plewenu w północnej części kraju i we Wracy na północnym zachodzie znaleziono ponad 15 tys. ton nielegalnie importowanych z Włoch śmieci, które miały zostać spalone.

Za wydawanie zezwoleń na import śmieci odpowiada resort ochrony środowiska i zasobów wodnych.

Oba skandale spowodowały silne napięcie społeczne. Opozycyjna lewica zażądała wotum nieufności dla rządu. Według liderki lewicy Kornelii Ninowej, od 2014 do 2019 roku do Bułgarii importowano 736 tys. ton odpadów z innych krajów; Ninowa twierdzi, że jest w posiadaniu poświadczających to dokumentów. Do kraju wwieziono też trzy tony odpadów medycznych.

Premier Bojko Borisow nie wykluczył dymisji Dimowa, który jest przedstawicielem nacjonalistycznej partii WMRO, partnera koalicyjnego w jego rządzie.

Z Sofii Ewgenia Manołowa