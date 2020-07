Bułgaria: Prokuratura: zatrzymany za terroryzm nie planował zamachów w kraju

Zatrzymany za terroryzm 21-letni Mohamed Abdułkader nie planował zamachów na bułgarskim terytorium, ale jeździł do Syrii, gdzie walczył po stronie dżihadystów - poinformowała w czwartek bułgarska prokuratura.

W komunikacie prokuratury podano, że podczas przeprowadzonej w środę na północnym wschodzie kraju, w miastach Burgas i Wraca akcji antyterrorystycznej zatrzymano Abdułkandera, który na razie w areszcie spędzi 72 godziny, ale śledczy wystąpią o jego tymczasowe aresztowanie.

Zatrzymano też 20 innych osób, które zostały przesłuchane jako świadkowie. Prokuratura zabezpieczyła też materiały, które potwierdzają przypuszczenia śledczych - napisano w oświadczeniu, nie precyzując, o jakiego typu materiały chodzi.

Według zebranych w sprawie dowodów Abdułkader, którego ojciec jest Syryjczykiem, a matka Bułgarką, od 2015 r. kilkakrotnie jeździł do Syrii, gdzie uczestniczył w działaniach bojowych po stronie ugrupowań radykalnych islamistów. Ustalono, że jego ojciec jest obecnie dowódcą jednej z takich grup i to właśnie on wpłynął na swojego syna i go zradykalizował - czytamy w komunikacie.

Prokurator generalny Iwan Geszew powiedział w czwartek, że w Bułgarii nie ma zagrożenia terrorystycznego, ale udział w walkach po stronie dżihadystów jest przestępstwem, dlatego Abdułkader został zatrzymany i będzie sądzony.

21-letni Abdułkader mieszka w Burgas i był trzykrotnym mistrzem Bułgarii w zapasach w grupie kadetów.

Operacja jego zatrzymania została przeprowadzona wspólnie z Państwową Agencją Bezpieczeństwa Narodowego (DANS) oraz Głównym Zarządem ds. Walki z Przestępczością Zorganizowaną (GDBOP).

Ewgenia Manołowa