Bułgaria: Rekordowa liczba zakażeń koronawirusem

W ciągu ostatniej doby w Bułgarii zdiagnozowano najwyższą od początku pandemii liczbę nowych zakażeń koronawirusem - poinformowały w środę władze. Potwierdzono 4851 przypadków, co stanowi 24,4 proc. wszystkich wykonanych testów. Na Covid-19 zmarło 119 kolejnych osób.

Najwięcej zakażeń odnotowano w Sofii (1352), Burgas (496) oraz Warnie (369). Cały kraj znajduje się w czerwonej strefie; na 100 tys. mieszkańców przypada teraz 120 zakażeń.

Hospitalizowanych jest prawie 9 tys. chorych, na oddziałach intensywnej terapii przebywa 729 osób.

Lekarze oceniają, że leczenie 700 pacjentów na OIOM-ach to szczyt możliwości bułgarskich szpitali, toteż chorych wypisuje się z tych oddziałów po pierwszych oznakach poprawy, by zwolnić miejsca dla innych ciężkich przypadków Covid-19.

Akcja szczepień ponownie przyspieszyła, w ciągu ostatniej doby szczepionkę firmy AstraZeneca otrzymało 12 tys. osób. Łącznie zaszczepionych jest 388 805, w tym 78 390 dwiema dawkami.

Badanie, przeprowadzone przez ośrodek Exakta Research w dniach 12-20 marca wśród 1005 dorosłych obywateli, wskazuje, że nastawienie Bułgarów do szczepień zmieniło się i obecnie 62,8 proc. ankietowanych uważa, że są one konieczne, by można było wrócić do normalnego życia.

Najwięcej chętnych na szczepienia jest w grupie osób od 40 do 60 lat, mieszkańców stolicy i osób z wyższym wykształceniem. Nie zamierza się szczepić 37,2 proc. ankietowanych.

W kraju od poniedziałku przez 10 dni obowiązuje lockdown, zamknięte są szkoły, przedszkola, kina, teatry i centra handlowe. Władze nie wykluczają przedłużenia tych restrykcji.

