Bułgaria: Rozpoczęły się wybory parlamentarne

W niedzielę o godz. 7 czasu miejscowego (6 w Polsce) rozpoczęły się wybory parlamentarne. Jest to pierwsze od 2009 r. głosowanie przeprowadzane po zakończeniu czteroletniej kadencji Zgromadzenia Narodowego; poprzednie dwa - w 2013 i 2017 r. - były przedterminowe.

Radio publiczne poinformowało, że większość lokali otwarto o czasie.

Do 240-miejscowego parlamentu kandyduje 6795 osób z 30 partii i koalicji, wśród nich znalazło się 87 byłych agentów i tajnych współpracowników służb specjalnych okresu komunistycznego. Bułgarska ustawa nie zakazuje pełnienia funkcji publicznych po ujawnieniu faktu współpracy.

Obecne wybory będą pierwszymi, w których obok zwykłego głosowania przy pomocy karty będzie można głosować za pomocą maszyn. Zakupiono 9400 urządzeń, które miały być rozprowadzone w większości lokali wyborczych w kraju. Według Centralnej Komisji Wyborczej były jednak kłopoty z dostawami i nie wszędzie je zapewniono.

W 12 tys. lokali, w tym 465 za granicą, ma zagłosować 6,3 mln wyborców. Z powodu szczytu trzeciej fali epidemii Covid-19 spodziewana jest około 50-procentowa frekwencja. Głosowanie powinno być przeprowadzane przy ścisłym przestrzeganiu zasad sanitarnych. Dla osób objętych kwarantanną, które złożyły odpowiednie podanie, zorganizowano ok. 150 tzw. ruchomych urn, które będą przynoszone do miejsca zameldowania.

Sondaże przewidują wejście do parlamentu 5-7 partii. Najwięcej głosów, ok. 28 proc. według prognoz, otrzymać może rządząca z krótką przerwą od 2009 r. centroprawicowa partia GERB premiera Bojko Borisowa. O 6-8 proc. mniej może przypaść opozycyjnej Bułgarskiej Partii Socjalistycznej (BSP). Zagwarantowane miejsce z ok. 12 proc. ma partia tureckiej mniejszości Ruch na rzecz Praw i Swobód (DPS). Spodziewane jest przekroczenie 4-procentowej bariery przez tradycyjną centroprawicę - koalicję Demokratyczna Bułgaria oraz dwie nowe formacje - populistyczne ugrupowanie Jest Taki Naród showmana Sławi Trifonowa i powstałą na tle ubiegłorocznych antyrządowych protestów formację Wyprostuj się, Precz z Mafią. Żadna z nich nie ma szans na otrzymanie liczby głosów wystarczającej do utworzenia samodzielnego rządu.

Pierwsze wyniki z sondaży exit polls mają być podane o godz. 20 czasu bułgarskiego (19 w Polsce).

Ewgenia Manołowa