Bułgaria: Rusza kampania przed kolejnymi przedterminowymi wyborami do parlamentu

W Bułgarii w czwartek zaczyna się kampania przed wyznaczonymi na 2 października wyborami parlamentarnymi, czwartymi od kwietnia 2021 r. Sondaże wskazują na zwycięstwo partii GERB byłego premiera Bojko Borisowa, ale bez szans na samodzielne rządy. Szans na samodzielne sprawowanie władzy badania opinii nie dają też żadnemu innemu ugrupowaniu.

Do przedterminowych wyborów doszło po upadku w czerwcu koalicyjnego gabinetu premiera Kiriła Petkowa. Obecnie jego ugrupowanie Kontynuujemy Zmiany znajduje się na drugim miejscu w sondażach, ale pokazują one spadające notowania tej partii z uwagi na liczne niedociągnięcia podczas półrocznych rządów Petkowa, wychodzące na jaw w ostatnich tygodniach.

W najbliższych wyborach do Zgromadzenia Narodowego startują 23 partie i sześć koalicji. Kilka ugrupowań, które dostały się do parlamentu w ostatnich kadencjach, zrezygnowało z udziału w tym głosowaniu, zapowiadając, że wolą przygotowywać się do następnych wyborów, których spodziewają się za około pół roku. Powodem są prognozy, według których w przyszłym parlamencie znajdzie się sześć-siedem partii i powołanie rządu będzie tak samo trudne jak w ostatnich kadencjach, co wymusi przeprowadzenie nowych wyborów.

Według opublikowanego w czwartek sondażu agencji Trend poparcie dla partii GERB wzrosło w porównaniu z poprzednim miesiącem i ugrupowanie może obecnie liczyć na 24,4 proc. głosów, a Kontynuujemy Zmiany Petkowa - na 19,6 proc. Na wyniki na poziomie 10 proc. liczyć mogą partia tureckiej mniejszości Ruch na rzecz Praw i Swobód (DPS) oraz nacjonalistyczna, prorosyjska Odrodzenie (Wazrażdane). Lewica plasuje się na piątym miejscu, a za nią centroprawicowa koalicja Demokratyczna Bułgaria. Partia byłego premiera Stefana Janewa Bułgarski Postęp znajduje się na granicy 4-procentowego progu wyborczego.

Najpoważniejsze problemy w kraju, które wskazuje ponad 40 proc. ankietowanych, to rosnące ceny i problemy w sferze energii, takie jak brak zapewnionych dostaw gazu i niewystarczające rezerwy tego surowca. Na następnych miejscach wymieniono ubóstwo, niskie zarobki i korupcję.

62 proc. pytanych ocenia, że po październikowych wyborach koniecznie powinien powstać rząd, a według 20 proc. ankietowanych jeżeli próby sformowania gabinetu się nie powiodą, lepiej od razu zwołać kolejne wybory - czego obserwatorzy nie wykluczają.

Sondaż przeprowadzono w dniach 15-22 sierpnia z udziałem 1007 dorosłych obywateli.

Ewgenia Manołowa

