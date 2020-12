Bułgaria: Rząd kupuje zamrażarki do przechowywania szczepionek przeciwko Covid-19

Minister zdrowia Bułgarii Kostadin Angełow poinformował w środę, że rząd zawiera umowy na dostawę zamrażarek do przechowywania szczepionki firm Pfizer i BioNTech przeciwko Covid-19. Pierwsze dostawy preparatu dla Bułgarii mają przybyć na początku 2021 r.

Szczepionka Pfizera/BioNTechu musi być przechowywana w temperaturze minus 70 st. C, co powoduje poważne wyzwania logistyczne, dlatego bułgarski rząd już teraz się do nich przygotowuje. Angełow przekazał, że Bułgaria w pierwszej partii otrzyma ok. 130 tys. dawek szczepionki, które zostaną podane osobom znajdującym się w grupach podwyższonego ryzyka, przede wszystkim lekarzom.

W Bułgarii w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarły 153 osoby, potwierdzono też 3457 nowych infekcji. Od początku epidemii potwierdzono zakażenia u 148 775 osób, z których 53 tys. wyzdrowiało, a 4188 zmarło. W szpitalach leczonych jest 6635 pacjentów chorych na Covid-19, 493 z nich na oddziałach intensywnej terapii.

Angełow poinformował, że od marca na walkę z koronawirusem wydano 2 mld lewów (ok. 4,57 mld zł). Według danych zaprezentowanych na forum gospodarczym w Sofii, negatywne skutki pandemii odczuło 70 proc. bułgarskich firm. Taki sam odsetek przedsiębiorców negatywnie ocenia reakcję rządu na kryzys - kondycja bułgarskiej gospodarki jest najgorsza od 28 lat.

Z Sofii Ewgenia Manołowa