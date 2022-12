Bułgaria: Rząd: ponad 7 tys. osób z niepełnosprawnościami podjęło w tym roku pracę za pośrednictwem urzędów pracy

Na świecie obchodzony jest w sobotę Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, aby podnosić świadomość problemów, jakich doświadcza ta grupa społeczna. W Bułgarii od początku roku ponad 7 tys. osób z niepełnosprawnościami podjęło zatrudnienie za pośrednictwem urzędów pracy - przekazało agencji BTA ministerstwo pracy i polityki społecznej w Sofii.

Georgi Jordanow, szef państwowej bułgarskiej agencji na rzecz osób z niepełnosprawnościami APD, oświadczył, że jego organizacja będzie dalej wspierać na każdym kroku działania na rzecz włączenia tych osób do życia społecznego i publicznego kraju. APD sfinansowała siedem projektów mających na celu zwiększenie zatrudnienia w wyspecjalizowanych środowiskach pracy wśród osób trwale niepełnosprawnych.

Wśród działań podjętych na rzecz pomocy osobom z niepełnosprawnościami bułgarskie ministerstwo pracy i polityki społecznej wymieniło tworzenie ułatwień dla tych osób w dostępie do budynków.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oszacowała, że 1,3 mld osób na całym świecie, czyli 16 proc. światowej populacji, jest dotkniętych znaczną niepełnosprawnością.

"Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do najwyższych możliwych standardów opieki zdrowotnej, tak jak osoby bez niepełnosprawności. Jednak raport WHO dotyczący równego dostępu osób z niepełnosprawnościami do ochrony zdrowia pokazuje, że choć w ostatnich latach poczyniono pewne postępy, świat jest wciąż daleko od realizacji tego prawa dla wielu osób z niepełnosprawnościami, które wciąż umierają wcześniej, mają słabsze zdrowie i doświadczają więcej ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu niż inni" - przekazała WHO na swojej stronie internetowej.