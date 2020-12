Bułgaria: Rząd przedstawił plan szczepień przeciw Covid-19: najpierw medycy i nauczyciele

Rząd Bułgarii przedstawił w piątek plan szczepień przeciwko Covid-19. Zamówiono siedem różnych preparatów. W pierwszej kolejności szczepienia obejmą personel medyczny i nauczycieli. Podkreślono, że szczepienia będą bezpłatne i dobrowolne.

Władze wyodrębniły pięć grup, które będą po kolei obejmowane programem szczepień. Do pierwszej należą lekarze i inny personel medyczny, a łącznie liczy ona 243 tys. osób. W następnej kolejności zostanie zaszczepionych 112 tys. nauczycieli, a także 80 pracowników hodowli norek.

Do kolejnej grupy zakwalifikowano m.in. pracowników elektrowni atomowych, wodociągów i innej infrastruktury krytycznej. Później mają być szczepione osoby powyżej 65 lat, a także przewlekle i ciężko chorzy. Następnie szczepienia będą dostępne dla wszystkich chętnych, którzy nie zaliczają się do powyższych grup.

Już w styczniu mają się zacząć szczepienia preparatem opracowanym przez firmy Pfizer i BioNTech, który najprawdopodobniej pod koniec grudnia zostanie zatwierdzony do użytku w Unii Europejskiej. W sumie bułgarski rząd zamówił szczepionki u siedmiu różnych dostawców, gdy wszystkie z nich zostaną dopuszczone do użytku, obywatele będą mieli prawo do wyboru substancji.

Minister zdrowia Kostadin Angełow poinformował, że w Sofii i Burgas zostały już zainstalowane trzy duże zamrażarki, w których mają być przechowywane wymagające niskiej temperatury szczepionki.

Szczepienia będą bezpłatne i absolutnie dobrowolne - zapewnił Angełow. Ludzie będą dokładnie informowani o właściwościach każdej szczepionki przez lekarzy rodzinnych, którzy również będą przeprowadzać szczepienia.

Nie podano dokładnego harmonogramu szczepień, ponieważ nie są jeszcze znane terminy dostaw poszczególnych preparatów. Przed szczepieniem nie będzie trzeba przechodzić testu na obecność koronawirusa, a szczepione będą mogły być również osoby, które przeszły Covid-19 - oznajmił minister.

Organizacją i koordynacją wszystkich działań związanych ze szczepieniami zajmie się specjalny sztab, na czele którego stanie dyrektor generalny Bułgarskiego Czerwonego Krzyża Krasimir Gigow.

Główny inspektor sanitarny kraju Angeł Kunczew poinformował, że Bułgaria nadal zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem liczby zgonów na Covid-19 w przeliczeniu na mieszkańca, liczonych w dwutygodniowym okresie. Po wprowadzeniu tydzień temu lockdownu obserwuje się nieznaczny na razie spadek nowych infekcji, ale nie zmalała jeszcze i pozostaje wciąż wysoka liczba hospitalizowanych pacjentów z Covid-19 - zaznaczył Kunczew.

W ciągu ostatniej doby w Bułgarii odnotowano 3280 nowych zakażeń koronawirusem i 156 zgonów na Covid-19. W szpitalach leczonych jest 6766 pacjentów zainfekowanych SARS-CoV-2. Łącznie od początku epidemii zakaziło się w Bułgarii 155 193 osób, z których 57 141 wyzdrowiało, a 4503 zmarły.

Z Sofii Ewgenia Manołowa