Bułgaria: Rząd wysłał ekipy ratunkowe do Turcji; pomagać po kataklizmie jadą również ochotnicy

Rząd bułgarski już w pierwszych godzinach po trzęsieniu ziemi, które w poniedziałek nawiedziło południowo-wschodnią Turcję wysłał do tego kraju ekipy ratunkowe. W pierwszej grupie do Turcji wysłano dwa samoloty wojskowe z 20 ciężkimi maszynami i ekipą 58 strażaków oraz 20 ratowników górskich z psami - informuje agencja BTA.

We wtorek do Turcji przybywają kolejne grupy ratowników z Bułgarii. Wśród nich jest również wielu ochotników. Jeden z nich Sotir Łazarow mówił na antenie radia publicznego o pracach poszukiwawczych w jednej z dzielnic w mieście Adana, gdzie - jak się przypuszcza - pod gruzami znajduje się wciąż ok. 30 osób.

Równocześnie w całym kraju, nie tylko w regionach w których większość ludności stanowią etniczni Turcy, rozpoczęto zbiórkę pieniędzy i pomocy materialnej dla poszkodowanych. Konto bankowe na ten cel otworzył urząd głównego muftiego, który liczy na hojność wiernych po tradycyjnej piątkowej modlitwie. Pomoc w dużej skali zorganizował także bułgarski Czerwony Krzyż, który już wysłał pierwsze partie żywności, odzieży, leków i materiałów opatrunkowych na rzecz potrzebujących.

W trzęsieniu ziemi, które dotknęło również północno-zachodnią Syrię zginęło w obu krajach ponad 5 tys. osób. W Turcji i Syrii trwa akcja ratunkowa, w której uczestniczą również ekipy ratunkowe z wielu państw świata, w tym z Polski.

Ewgenia Manołowa