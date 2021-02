Bułgaria: Rząd zapowiedział kupno ponad 3 mln szczepionek Pfizera: BioNTechu i Moderny

Rząd Bułgarii ogłosił w środę decyzję o dodatkowym zakupie do końca roku ponad 3 mln szczepionek przeciwko Covid-19 firm Pfizer/BioNTech i Moderna. Minister zdrowia Kostadin Angełow poinformował, że jest to spowodowane opóźnieniami w dostawach substancji AstraZeneca dla UE.

W 2020 r. Bułgaria zamówiła około 0,5 mln szczepionek przeciwko Covid-19 Pfizera/BioNTechu i Moderny oraz 4,5 mln dawek preparatu AstraZeneca. Opóźnienia w dostawach tej ostatniej szczepionki spowolniły prowadzoną w kraju kampanię szczepień. Bułgaria jest ostatnim krajem Unii Europejskiej pod względem odsetka ludności, który otrzymał już pierwszą dawkę szczepionki.

Angełow powiedział, że nowe zamówienia zagwarantują Bułgarom możliwość wyboru substancji, którą będą szczepieni. Ma się to przyczynić do wzrostu zaufania do kampanii szczepień - obecnie ponad połowa ludności Bułgarii deklaruje, że nie chce przyjąć szczepionki. Przyspieszenie akcji szczepień przyczyni się też do szybszego osiągnięcia odporności zbiorowej - podkreślił minister.

Nowe zamówienia obejmują ponad 2,89 mln dawek preparatu Pfizera/BioNTechu i 460 tys. dawek szczepionki Moderny.

Ostatnia decyzja rządu oznacza, że 7-milionowa Bułgaria otrzyma w sumie 4,5 mln dawek szczepionki AstraZeneca, wystarczających do zaszczepienia 2,25 mln osób; 3,9 mln dawek preparatu Pfizera/BioNTechu dla 1,95 mln osób oraz 960 tys. dawek Moderny dla 480 tys. obywateli. Oprócz tego Bułgaria może zamówić 1 mln dawek szczepionki firmy CureVac; 2 mln - Johnson & Johnson; 4,6 mln - Sanofi i 1,5 mln - Novavax, gdy te preparaty zostaną dopuszczone do użytku w UE.

"Uważamy, że rząd podjął wysiłki dla zapewnienia wystarczającej liczby szczepionek dla wszystkich chcących się zaszczepić obywateli, i stworzenia im możliwości wyboru substancji" - podkreślił minister.

Dotychczas w Bułgarii zaszczepiono przeciwko Covid-19 62 tys. osób, w tym 44 tys. dwiema dawkami.

W ciągu ostatniej doby wykryto 1212 nowych infekcji koronawirusem, a na Covid-19 zmarły 62 osoby - przekazały w środę bułgarskie władze. Dodano, że liczba hospitalizowanych pacjentów chorych na Covid-19 wzrasta i przekroczyła 3200.

