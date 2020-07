Bułgaria: Sofia obudziła się z blokadami; trwają protesty antyrządowe

Bułgarska stolica obudziła się w czwartek z dwoma zablokowanymi skrzyżowaniami. Uczestnicy antyrządowych protestów, jak zapowiadali, rozbili namioty w dwóch ważnych punktach komunikacyjnych.

Około 10 namiotów stoi przed gmachem rządu. Grupy protestujących spędziły tam całą noc i deklarują, że pozostaną tam aż do spełnienia ich żądań - dymisji rządu i prokuratora generalnego oraz rozpisania przedterminowych wyborów. Taka sama jest sytuacja na Moście Orłów, jednym z najważniejszych komunikacyjnych punktów miasta - tam również stoją namioty.

Środa była dniem najliczniejszych dotychczas protestów. Według organizatorów na ulice wyszło ponad 100 tys. osób. Liczbę tę trudno potwierdzić, lecz na zdjęciach z drona widać, że demonstrantów było bardzo dużo.

Po wiecu przed budynkiem rządu do później nocy było zablokowanych osiem ważnych skrzyżowań.

W czwartek rano dyrektor stołecznej policji Georgi Chadżiew poinformował, że do starć w noc protestu nie doszło i nie było zatrzymanych. Jednocześnie wyraził zaniepokojenie, że w ciągu dnia może dojść do konfliktów między obywatelami idącymi do pracy i blokującymi skrzyżowania.

Chadżiew stwierdził, że chciałby rozmawiać z protestującymi, lecz unikają oni kontaktów, a ich zachowanie "jest wyjątkowo nieproduktywne".

Czwartek jest 22. dniem antyrządowych protestów. Kolejny wiec ma rozpocząć się o godz. 19 (18 w Polsce) przed gmachem rządu.

W środę wieczorem i w nocy w kraju było szereg blokad, w tym Przełęczy Republiki, najważniejszej drogi, łączącej północną i południową część kraju przez góry Stara Płanina.

Ewgenia Manołowa