Bułgaria: Sondaż: Rumen Radew ma największe szanse na zwycięstwo w wyborach prezydenckich

Ubiegający się o reelekcję prezydent Bułgarii Rumen Radew ma zdecydowanie największe poparcie przed wyborami głowy państwa w przyszłym miesiącu - wynika z opublikowanego we wtorek sondażu ośrodka Alpha Research.

Wybory prezydenckie, podobnie jak i trzecie już w tym roku wybory parlamentarne, odbędą się w Bułgarii 14 listopada.

We wtorek Centralna Komisja Wyborcza zakończyła rejestrację: do udziału w wyborach parlamentarnych zgłosiły się 22 partie polityczne i siedem koalicji, a o fotel prezydenta i wiceprezydenta będzie walczyć 12 par kandydatów.

Radew, który dopiero rozpoczyna kampanię wyborczą, znacznie wyprzedza w sondażu potencjalnych rywali i może liczyć na 42,8 proc. głosów. Popierany przez partię GERB byłego premiera Bojko Borisowa rektor Uniwersytetu Sofijskiego Anastas Gedżikow otrzymałby 28,1 proc. głosów, a trzeci w sondażach jest przewodniczący Naczelnego Trybunału Kasacyjnego Łozan Panow, popierany przez centroprawicową koalicję Demokratyczna Bułgaria, którego popiera 8 proc. ankietowanych.

Wybory parlamentarne według sondażu wygrałaby partia GERB, która może liczyć na 23,1 proc. głosów. Wygrała ona również wybory w kwietniu, lecz z powodu oskarżeń o korupcję była izolowana przez inne ugrupowania i nie miała szans na utworzenie rządu.

Do parlamentu może wejść sześć partii. Na drugim miejscu, za GERB, tradycyjnie znalazłaby się lewicowa Bułgarska Partia Socjalistyczna z poparciem na poziomie 16,8 proc. Tuż za nią w sondażach plasuje się nowa formacja ministrów-reformatorów z poprzedniego rządu tymczasowego - Kiriła Petkowa i Asena Wasilewa.

Do parlamentu wejdą też najpewniej: centroprawicowa koalicja Demokratyczna Bułgaria, ugrupowanie Jest Taki Naród i turecki Ruch na rzecz Praw i Swobód. W sondażach partie te dzieli około 1 proc. Radykalny ruch Wyprostuj się, Bg. Nadchodzimy prawdopodobnie pozostanie poza parlamentem.

Gotowość od głosowania w wyborach wyraziło 47 proc. ankietowanych.

Jeśli do parlamentu wejdzie sześć partii, a żadna nie będzie miała wystarczającej liczby mandatów, by powołać rząd, to powstanie ryzyko, że podzielą one losy poprzednich dwóch parlamentów, które przetrwały zaledwie po kilka tygodni.

Sondaż przeprowadzono w dniach 4-11 października wśród 1123 dorosłych obywateli Bułgarii.

Z Sofii Ewgenia Manołowa