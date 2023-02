Bułgaria: Sondaże wskazują, że nowy parlament będzie rozdrobniony i niezdolny do stworzenia stabilnego rządu

Przyszły bułgarski parlament, który zostanie wybrany w przedterminowych wyborach 2 kwietnia, ponownie będzie rozdrobniony i trudno w nim będzie utworzyć rząd - wskazują sondaże trzech ośrodków opublikowane w ostatnich dniach.

We wszystkich sondażach na pierwszym miejscu plasuje się partia byłego premiera Bojko Borisowa GERB z 24 - 27 proc. poparcia. Większości niezbędnej do utworzenia gabinetu jednak nie ma. O ok. 2 proc. mniejsze poparcie ma centroprawicowa koalicja Demokratycznej Bułgarii i partii Kontynuujemy Zmiany. Połączenie obu sił nie doprowadziło do zwiększenia ich poparcia.

W sondażu agencji Mediana na trzecim miejscu znalazła się nacjonalistyczno-populistyczna partia Wazrażdane. W sondażach agencji Gallup Bolkan Int. i Trend ta partia jest na czwartym miejscu, a trzecie z ok. 12 procentami zajmuje turecki Ruch na rzecz Praw i Swobód.

Piątą siłą z poparciem poniżej 9 proc. jest lewicowa Bułgarska Partia Socjalistyczna. Część jej zwolenników zaczęła popierać nowe ugrupowanie Lewica, które na razie według sondaży nie przekracza 4-procentowego progu wyborczego, lecz jest blisko granicy i może wejść do parlamentu.

Wszystko wskazuje na to, że polityczny pat będzie trwał. W ciągu ostatnich dwóch lat nie potrafiono wyłonić rządu i przeprowadzono jeden raz regularne i trzy razy przedterminowe wybory.

Ewgenia Manołowa