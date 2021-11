Bułgaria: Spada liczba nowych zakażeń koronawirusem

Bułgarskie ministerstwo zdrowia odnotowuje spadek liczby nowych zakażeń koronawirusem. Według opublikowanych w środę danych z ostatnich 14 dni liczba zakażonych wynosi 699 na 100 tys. osób. Na przełomie października i listopada, w szczycie czwartej fali epidemii, wskaźnik ten sięgał 1100.

We wtorek liczba nowych infekcji w kraju wyniosła 728 na 100 tys. mieszkańców. W okresie od 8 do 14 listopada zakażone były 23 313 osoby, tj. 9,8 proc. wszystkich przeprowadzonych wówczas testów; to o punkt procentowy mniej niż w poprzednim tygodniu.

Z wszystkich 28 regionów kraju tylko trzy nie kwalifikują się do kategorii o najwyższym poziomie zakażeń.

Na niebezpiecznie wysokim poziomie pozostaje liczba przypadków śmiertelnych wśród osób z Covid-19 - we wtorek były to 32 zgony na 100 tys. osób. Odnotowany jest lekki, około 2-procentowy spadek w porównaniu z początkiem listopada. W ostatniej dobie zmarły 121 osoby. Od początku pandemii zmarło 26 676 osób.

Minister zdrowia Stojczo Kacarow w poniedziałek zapowiedział, że na posiedzeniu rządu w środę zostanie podjęta decyzja o przedłużeniu o pół roku nadzwyczajnego stanu epidemicznego, który wygasa pod koniec listopada. Decyzję odłożono jednak na później, prawdopodobnie z powodu drugiej tury wyborów prezydenckich w niedzielę. Restrykcje przeciwepidemiczne wywołują poważny sprzeciw w społeczeństwie.

Z Sofii Ewgenia Manołowa