Bułgaria: Spadek liczby zakażeń koronawirusem w ostatniej dobie

Spadek liczby nowych zakażeń koronawirusem odnotowano w ciągu ostatniej doby w Bułgarii. Według ministerstwa zdrowia w poniedziałek potwierdzono 95 nowych przypadków SARS-CoV-2 przy ponad 3 tys. przeprowadzonych testów.

Poprzedniej doby odnotowano 196 zakażeń, a jeszcze wcześniej 298. Łącznie od początku epidemii zdiagnozowano w kraju 8733 przypadki zakażenia, w tym 4327 aktywnych infekcji. Zmarło dotąd 300 osób, w tym jedna w ciągu ostatniej doby.

Dyrektor Instytutu Pilnej Pomocy Medycznej prof. Asen Bałtow wyjaśnił niższą liczbę zakażonych mimo większej liczby testów tym, że wielu zdrowych ludzi, którzy nie mieli kontaktów z zakażonymi, robi sobie badania, by móc wyjechać za granicę. Grecja od tygodnia do końca lipca będzie wpuszczać na swoje terytorium turystów z Bułgarii tylko pod warunkiem, że posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na koronawirusa. Analogiczna sytuacja dotyczy Bułgarów chcących udać się do Austrii.

W urzędzie Rady Ministrów stwierdzono dwa przypadki zakażenia SARS-CoV-2 wśród pracowników administracji. Zdezynfekowano pomieszczenia, w których pracowali ci urzędnicy. Budynek nie został zamknięty.

Tymczasem nowe poważne ognisko zakażeń koronawirusem stwierdzono w zakładzie w mieście Sewlijewo w środkowej części kraju. Zakażonych jest tam 12 osób, jeden pracownik zmarł.

Ewgenia Manołowa