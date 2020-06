Bułgaria: Spadek wzrostu PKB w pierwszym kwartale, koniec codziennych konferencji prasowych

Z powodu pandemii Covid-19 odnotowano znaczny spadek wzrostu PKB Bułgarii - poinformował w czwartek Krajowy Instytut Statystyczny. Zakończyły się codzienne konferencje prasowe Krajowego Sztabu Operacyjnego dotyczące epidemii koronawirusa.

Odnotowano wzrost PKB w wys. 0,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, lecz jest on niższy od analogicznego z pierwszego kwartału 2019 roku, kiedy wyniósł 0,5 proc.

W skali rocznej wzrost w okresie od stycznia do marca wyniósł 2,4 proc. w porównaniu z 3,1 proc. w 2019 roku. Jest to najniższy wzrost od 2014 roku. W okresie od marca do maja liczba osób bez pracy wzrosła o 180 tys. - podał Instytut.

Premier Bojko Borisow wyraził w czwartek przekonanie, że spadek wzrostu PKB zostanie nadrobiony i kraj powróci do dobrego tempa rozwoju gospodarczego sprzed kilku miesięcy.

Borisow ogłosił też, że w setnym dniu od powołania Krajowego Sztabu Operacyjnego nie będzie już codziennych konferencji prasowych, a informacje o sytuacji związanej z koronawirusem będą publikowane na rządowej stronie internetowej.

Premier podziękował narodowi, personelowi medycznego, policji za przestrzeganie dyscypliny i podkreślił, że kraj skutecznie dał sobie radę z bardzo ciężkim wyzwaniem.

Powiedział również, że sztab nie zostaje rozwiązany, będzie nadal działał i śledził sytuację do końca bieżącego roku. "Powinniśmy być gotowi w razie pogorszenia się sytuacji, należy dbać o zapasy odzieży ochronnej, maseczek, testów, leków" - mówił.

Od 15 czerwca w kinach i teatrach, gdzie obecnie może być zajętych do 30 proc. miejsc, będzie dopuszczona połowa maksymalnej liczby widzów.

Według ostatnich danych Krajowego Sztabu Operacyjnego w ostatniej dobie przybyło 25 przypadków zakażenia i jeden zgon. Łącznie liczba zakażonych wynosi 2 585, z czego zmarło 145 osób. Jedna trzecia zmarłych miała choroby towarzyszące. Dwa nowe wypadki zakażenia stwierdzono u lekarzy. Łącznie 10,4 proc. wszystkich zainfekowanych to personel medyczny.

Bułgaria przygotowuje się do aktywnego sezonu turystycznego. Według regionalnych inspekcji zdrowia w Warnie i Burgasie szpitale i przychodnie na wybrzeżu czarnomorskim są przygotowane do obsługi papcjentów z koronawirusem.

Przebywający w Bułgarii turyści i osoby przejeżdżające tranzytem w razie potrzeby leczenia będą zobowiązani płacić za usługi medyczne zgodnie z cenami ustalonymi przez placówkę medyczną, do której zostali przyjęci. Wszyscy wjeżdżający do kraju powinni mieć ważne ubezpieczenie zdrowotne.

Ewgenia Manołowa